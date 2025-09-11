Kunstausstellung in der Stadtgalerie Kiel: Hans Peter Kuhn und Junko Wada
Kultur Ausstellungen
Die Stadtgalerie Kiel zeigt vom 13. September bis 23. November 2025 eine außergewöhnliche Ausstellung zweier international renommierter Künstler. Hans Peter Kuhn und Junko Wada präsentieren ihre Werke unter dem Titel "s/he loves me ... s/he loves me not ...". Die Eröffnung findet am Freitag, 12. September 2025, um 19.00 Uhr statt.
|Wann:
|13. September bis 23. November 2025
Eröffnung am 12. September um 19.00 Uhr mit einer Tanzperformance von Junko Wada
|Wo:
|Stadtgalerie Kiel
|Eintritt:
|frei
Zwei Künstler, eine gemeinsame Vision
Hans Peter Kuhn und Junko Wada sind nicht nur privat ein Paar, sondern arbeiten auch künstlerisch seit über 30 Jahren zusammen. Sie haben bereits über 50 gemeinsame Performances realisiert. Das Künstlerpaar lebt und arbeitet zwischen Berlin und Amino in Kyoto, Japan.
Der Ausstellungstitel „s/he loves me... s/he loves me not..." spiegelt die wechselseitige Beziehung zwischen den beiden Künstlern wider. Er steht für das ständige Befragen und Austarieren künstlerischer und privater Begebenheiten. Die Ausstellung verbindet dabei regionale Kunst mit internationaler Perspektive.
Junko Wada: Wenn Malerei zu Tanz wird
Junko Wada wurde 1955 in Tokio geboren. Sie entwickelte eine Kunstform, die Malerei und Tanz miteinander verbindet. Bereits nach ihrem Studium in Tokio begann sie, ihre großformatige abstrakte Malerei mit Körperbewegungen zu verknüpfen.
Wada überträgt den physischen Akt des Malens in den Raum. Durch raumgreifende improvisierte Bewegungsabläufe ihres Körpers verwandelt sie das flache Gemälde in eine vergängliche dreidimensionale Skulptur. Körperlichkeit und tänzerischer Ausdruck vor der Leinwand schaffen dabei eine östliche Perspektive auf den künstlerischen Prozess.
In den letzten 30 Jahren trat Wada mit ihren Tanzperformances weltweit auf. Zu den Veranstaltungsorten gehören das ZKM Karlsruhe, das Centre Pompidou in Paris, die Neue Nationalgalerie in Berlin und das Museo de Arte Sao Paulo. Auch im Asian Art Museum San Francisco, im Stedelijk Museum Amsterdam und auf der Ruhrtriennale Essen war sie zu sehen.
Seit 2005 findet Wadas künstlerische Auseinandersetzung mit Tanz und Malerei zunehmend in großflächigen Gemälden und seriellen Installationen ihren Ausdruck.
Hans Peter Kuhn: Licht und Klang
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
Hans Peter Kuhn kam 1952 in Kiel zur Welt. Der Künstler und Komponist beschäftigt sich mit Klängen und den Phänomenen des Hörens. Er schafft unzählige Projekte im Bereich der Lichtkunst, Performance, des Tanzes und Theaters.
2024 erhielt Kuhn den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein. Sein hohes künstlerisches Renommee zeigt sich in einer langen Liste von Ausstellungen und Auszeichnungen. 1993 erhielt er zusammen mit dem US-amerikanischen Künstler Robert Wilson den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig.
Kuhns Licht- und Klanginstallationen werden in vielen renommierten Museen und Galerien gezeigt. Dazu zählen das Museum of Fine Arts Boston, das Centre Pompidou in Paris, die Neue Nationalgalerie in Berlin und das Seattle Art Museum. Seine Werke sind auch an öffentlichen Plätzen in Leeds, Singapur, New York, Berlin, Warschau und Adelaide zu sehen.
Die Verbindung zu seiner Geburtsstadt Kiel blieb bestehen. 2012 realisierte Kuhn die große Lichtinstallation "Seefahrer denk an die Sirenen, ahoi" im Bereich des Ostuferhafens. 2022 folgte "... im Leben angekommen" am öffentlichen Aufzug in Gaarden.
Eine Gesamtinstallation entsteht
Erstmals werden die unterschiedlichen Arbeiten der beiden Künstler in einer Ausstellung zu einer Gesamtinstallation zusammengeführt. Im Ausstellungsraum der Stadtgalerie Kiel verbinden sich Malerei und Tanz mit Licht- und Klanginstallationen zu einem einheitlichen Kunstwerk.
Kuhn schätzt die Räume und die Mobilität der Stadtgalerie als hilfreich beim Planen ein. Die Räumlichkeit und Akustik sind wichtig für diese besondere Ausstellung. Stadtgaleriedirektor Dr. Peter Kruska ruft die Besucher zum aktiven Hinsehen auf und betont die Bedeutung der Kunstfreiheit.
Eröffnung mit Tanzperformance
Die Ausstellung wird am Freitag, 12. September 2025, um 19.00 Uhr eröffnet. Es sprechen Dr. Philipp Salamon-Menger, Leiter der Kulturabteilung im Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, Stadtpräsidentin Bettina Aust und Stadtgaleriedirektor Dr. Peter Kruska.
Höhepunkt der Eröffnung ist eine Tanzperformance von Junko Wada. Die Besucher erleben dabei live, wie sich ihre Malerei in Bewegung verwandelt. Der Eintritt zur Eröffnung und zur gesamten Ausstellung ist kostenfrei.
Führungen und Besucherinformationen
Interessierte können an regelmäßigen Führungen teilnehmen. Diese finden vierzehntägig donnerstags statt: am 25. September, 9. Oktober, 23. Oktober, 6. November und 20. November 2025.
Die Ausstellung "Hans Peter Kuhn & Junko Wada. s/he loves me ... s/he loves me not ..." läuft bis zum 23. November 2025. Sie zeigt die Verbindung zwischen lokaler Kieler Kunst und internationaler Perspektive. Besucher erleben eine einzigartige Synthese aus Klang, Licht, Malerei und Tanz.