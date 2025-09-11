Kunstausstellung in der Stadtgalerie Kiel: Hans Peter Kuhn und Junko Wada

Wann: 13. September bis 23. November 2025

Eröffnung am 12. September um 19.00 Uhr mit einer Tanzperformance von Junko Wada Wo: Stadtgalerie Kiel Eintritt: frei

Zwei Künstler, eine gemeinsame Vision

Hans Peter Kuhn und Junko Wada sind nicht nur privat ein Paar, sondern arbeiten auch künstlerisch seit über 30 Jahren zusammen. Sie haben bereits über 50 gemeinsame Performances realisiert. Das Künstlerpaar lebt und arbeitet zwischen Berlin und Amino in Kyoto, Japan.

Der Ausstellungstitel „s/he loves me... s/he loves me not..." spiegelt die wechselseitige Beziehung zwischen den beiden Künstlern wider. Er steht für das ständige Befragen und Austarieren künstlerischer und privater Begebenheiten. Die Ausstellung verbindet dabei regionale Kunst mit internationaler Perspektive.

Junko Wada: Wenn Malerei zu Tanz wird

Junko Wada wurde 1955 in Tokio geboren. Sie entwickelte eine Kunstform, die Malerei und Tanz miteinander verbindet. Bereits nach ihrem Studium in Tokio begann sie, ihre großformatige abstrakte Malerei mit Körperbewegungen zu verknüpfen.

Wada überträgt den physischen Akt des Malens in den Raum. Durch raumgreifende improvisierte Bewegungsabläufe ihres Körpers verwandelt sie das flache Gemälde in eine vergängliche dreidimensionale Skulptur. Körperlichkeit und tänzerischer Ausdruck vor der Leinwand schaffen dabei eine östliche Perspektive auf den künstlerischen Prozess.

In den letzten 30 Jahren trat Wada mit ihren Tanzperformances weltweit auf. Zu den Veranstaltungsorten gehören das ZKM Karlsruhe, das Centre Pompidou in Paris, die Neue Nationalgalerie in Berlin und das Museo de Arte Sao Paulo. Auch im Asian Art Museum San Francisco, im Stedelijk Museum Amsterdam und auf der Ruhrtriennale Essen war sie zu sehen.

Seit 2005 findet Wadas künstlerische Auseinandersetzung mit Tanz und Malerei zunehmend in großflächigen Gemälden und seriellen Installationen ihren Ausdruck.

Hans Peter Kuhn: Licht und Klang