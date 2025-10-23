Kolumbianische Druckkunst in Kiel: "Los juglares del grabado"

Was macht Los juglares del grabado aus?

Los juglares del grabado präsentiert Werke, die aus dem künstlerischen Austausch zwischen Donato, Salamanca und verschiedenen kolumbianischen Gruppen entstanden sind. Ihr entdeckt Kunst, die kollektive Erfahrungen und individuelle Stimmen zusammenbringt und so ein vielschichtiges Bild Kolumbiens zeichnet.

Nach mehreren Jahren in Deutschland kehrten die Künstler zurück nach Kolumbien und starteten dieses Austauschprojekt. Sie nutzten Kunst als verbindendes Element zwischen unterschiedlichen Regionen und Kulturen.

Druckgrafik-Workshops als kreativer Motor

In jeder besuchten Region organisierten Donato und Salamanca Druckgrafik-Workshops. Dabei entstanden Werke, die Reflexionen über Erinnerung, Territorium und Selbstorganisation sichtbar machen und die Identität der beteiligten Gemeinschaften widerspiegeln.

Die Ausstellung zeigt Druckplatten, Abzüge, Installationen, Tagebücher und Videos. Hier erlebt ihr, wie Kunstprozesse dokumentiert werden und authentische Perspektiven sichtbar werden. Die Werke setzen sich poetisch und kritisch mit den Hoffnungen und Spannungen auseinander, die die Künstler auf ihrer Reise wahrgenommen haben. Euch erwartet ein inspirierender Blick auf kolumbianische Realitäten.

Alle Infos zu Ort und Termin

Ihr findet "Los juglares del grabado" vom 24.10.2025 bis 11.11.2025 im spce | Muthesius, Andreas-Gayk-Straße 7-11 in Kiel. Die Ausstellung ist ganztägig geöffnet.

Entdeckt ihr weitere spannende Kunsterlebnisse? Auf kiel-magazin.de warten viele inspirierende Empfehlungen auf euren nächsten Besuch.