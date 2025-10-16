250 Jahre Zoologisches Museum Kiel und eine Krabbe für Daniel Günther

Das 250-jährige Jubiläum des Zoologischen Museums Kiel steht ganz im Zeichen wissenschaftlicher Highlights. Bei einem feierlichen Festakt erhält Ministerpräsident Daniel Günther eine nach ihm benannte Krabbe, die neu entdeckte Art Erebusa danielguentheri.

Die Entdeckung der Krabbe Erebusa danielguentheri

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entdeckten die neue Krabbenart in den Kalksteinhöhlen von Laos. Die Sensation verdankt das Museum dem Engagement junger Forschender, die in internationaler Zusammenarbeit die Art wissenschaftlich beschrieben und Kiel damit ein weiteres Alleinstellungsmerkmal verschaffen. Für die Studentin Myria Schröder wurde daraus ein Bachelorarbeitsthema. Und am Ende eine wissenschaftliche Sensation, die in der offiziellen Übergabe an Ministerpräsident Daniel Günther gemündet ist.

Ein Zeichen für Biodiversitätsforschung

Die Benennung der Krabbe nach dem Ministerpräsidenten macht auf die Bedeutung von Naturkundemuseen und Biodiversitätsforschung aufmerksam. Für das Museum ist das ein Appell, den Schutz biologischer Vielfalt weiter voranzutreiben. Die nach ihm benannte Höhlenkrabbe findet sich nur in einer einzigen Höhle in Laos und sollte diese durch Verschmutzung betroffen werden, stünde diese Art unmittelbar vor dem Aussterben.

Wissenschaft mit Geschichte

Das Museum wurde 1775 von Johann Christian Fabricius gegründet und entwickelte sich zu einem Zentrum der Meeresbiologie, Zoologie und Ökologie. Begriffe wie Plankton und Biozönose entstanden hier und prägen die heutige Forschung.

Der Museumsbau von Martin Gropius war der erste, der Ausstellungsräume und wissenschaftliche Bereiche trennte. Dieses Konzept setzte Maßstäbe für Naturkundemuseen weltweit und betont die innovative Kraft des Hauses.

Einzigartige Sammlungen und Forschung