Fischsaurier-Fossil wird neues Highlight im Zoologischen Museum Kiel

Das Zoologische Museum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) erhält ein spektakuläres neues Ausstellungsstück: Das rund 185 Millionen Jahre alte Fossil eines etwa 3,8 Meter langen Ichthyosaurus. Am 7. Mai 2025 erreichte das noch in Gestein eingebettete Skelett des Fischsauriers Kiel. Es ist eine Dauerleihgabe des Naturhistorischen Museums Braunschweig. Bei einem großen Festakt zum 250-jährigen Bestehen des Zoologischen Museums am 16. Oktober 2025 soll das fertig installierte Objekt enthüllt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.