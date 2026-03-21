Wann? Donnerstag, 26. März 2026, 17.00 Uhr Wo? Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt: 55,- Euro pro Person Tickets: Anmeldung unter der Telefonnummer: (0431) 982-6000

Was erwartet euch bei diesem Event?

Das Kieler Stadtmuseum und das Restaurant Lüneburg-Haus laden gemeinsam zu einem besonderen Erlebnis ein. Der Abend startet um 17.00 Uhr mit einer exklusiven Führung durch die Ausstellung "Gestern, heute, morgen". Kunsthistorikerin Dr. Birte Gaethke führt euch durch die Sammlung mit über 45.000 Objekten im Warleberger Hof. Danach geht es kulinarisch weiter im benachbarten Restaurant.

Wie verbindet der Abend Kultur und Genuss?

Nach der Museumsführung werden im Lüneburg-Haus historische Rezepte zum Leben erweckt. Ihr erhaltet einen Begrüßungscocktail und genießt ein Vier-Gänge-Menü aus der umfangreichen Rezeptsammlung des Hauses. Die Gerichte erzählen von maritimen Einflüssen, bürgerlichen Traditionen und persönlichen Erinnerungen. So wird Geschichte nicht nur sichtbar, sondern auch schmeckbar.

Warum ist diese Veranstaltung besonders?

Die Kombination aus materiellem Erbe und immateriellem Geschmack macht den Reiz aus. Die Ausstellung fragt: Was bewahren wir – und warum? Eine Antwort findet ihr auch in der Küche verborgen. Regionale Geschichte wird durch Speis und Trank lebendig und greifbar. Der Abend zeigt Kiel aus einer sinnlichen Perspektive, die ihr so noch nicht erlebt habt.

Was kostet die Teilnahme?

Die etwa dreistündige Veranstaltung kostet 55,- Euro pro Person. Im Preis enthalten sind die Ausstellungsführung, der Begrüßungscocktail und das komplette Vier-Gänge-Menü. Anmeldungen nimmt das Lüneburg-Haus unter der Telefonnummer (0431) 982-6000 entgegen. Die Plätze sind begrenzt, daher lohnt sich eine frühzeitige Reservierung.

Lust auf weitere kulturelle Highlights in der Stadt? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele spannende Veranstaltungstipps für euch bereit.