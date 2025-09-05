Alte Mühle Kiel: Regionale Küche direkt an der Schwentine

Werktags steht von 11.30 bis 15.00 Uhr ein Mittagstisch mit einer großen Auswahl an Gerichten zur Verfügung. Das Angebot wechselt regelmäßig und bietet verschiedene Optionen für den Lunch.

Neben den Klassikern entwickelt der Küchenchef eigene Rezepte , die moderne Elemente mit regionalen Zutaten verbinden. Alle Dressings und Saucen sind Eigenkreationen des Restaurants.

Die Speisekarte umfasst klassische Gerichte aus Schleswig-Holstein und dem "echten Norden" . Du findest hier Krabben auf Schwarzbrot mit Spiegelei, Ostseescholle mit Speck oder das beliebte Sauerfleisch vom Schweinenacken. Diese Gerichte repräsentieren die traditionelle Küche der Region.

Das Restaurant bezieht den überwiegenden Teil seiner Zutaten von lokalen und regionalen Produzenten . Gemüse stammt von schleswig-holsteinischen Bauernhöfen, Fisch kommt aus Eckernförde oder vom gegenüberliegenden Seefischmarkt, und das Fleisch stammt aus artgerechter Tierhaltung in Schleswig-Holstein.

Die Alte Mühle ist ein Restaurant und Café in Kiel, das sich auf regionale deutsche Küche spezialisiert hat. Das historische Gebäude steht unter Denkmalschutz und liegt direkt am Ufer der Schwentine. Du findest hier eine Mischung aus traditionellen Gerichten aus Schleswig-Holstein und modernen Interpretationen der regionalen Küche.

Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .

Der Fokus auf lokale Produzenten garantiert frische Zutaten und kurze Transportwege. Du erhältst Fisch von deutschen Fischern, Gemüse von regionalen Bauernhöfen und Fleisch aus artgerechter Haltung aus Schleswig-Holstein.

Das denkmalgeschützte Gebäude bietet ein authentisches Ambiente. Die Lage direkt an der Schwentine mit Blick auf die Segelclubs und deren Hafenanlagen schafft eine besondere Atmosphäre.

Das Restaurant hilft bei Sonderwünschen und bietet Lösungen für verschiedene Anlässe. Von spontanen Besuchen bis zu geplanten Veranstaltungen findest du hier passende Optionen.

Für wen eignet sich die Alte Mühle?

Liebhaber regionaler Küche

Du schätzt traditionelle Gerichte aus Schleswig-Holstein und möchtest authentische norddeutsche Küche erleben. Die Alte Mühle bietet dir klassische Rezepte mit frischen, lokalen Zutaten.

Geschäftsessen und Mittagspausen

Der Mittagstisch eignet sich für Geschäftsessen oder eine Pause vom Arbeitsalltag. Die zentrale Lage und die Auswahl an Gerichten machen das Restaurant zu einer praktischen Option.

Familienfeiern und Gesellschaften

Das Restaurant unterstützt bei der Planung von Familienfesten und Gesellschaftsfeiern. Die verschiedenen Räume und Terrassen bieten Platz für kleine und große Gruppen.

Touristen und Ausflügler

Die Lage an der Schwentine macht das Restaurant zu einem attraktiven Ziel für Spaziergänge und Ausflüge. Du kannst das Essen mit einem Spaziergang ins Schwentinetal oder einer Bootstour verbinden.

Lage und Umgebung

Die Alte Mühle liegt an der Holsatiamühle 8 in Kiel, direkt an der Schwentine. Die Schwentine ist einer der längsten Flüsse Schleswig-Holsteins und mündet in die Kieler Förde. In der Mündung befinden sich fünf Segelclubs mit malerischen Hafenanlagen.

Das Restaurant dient als Start- und Zielpunkt für Spaziergänge ins Schwentinetal. Der benachbarte Boots- und Kanuverleih Schwentinetalfahrt bietet die Möglichkeit, die Schwentine auf dem Wasser zu erkunden.

Die Alte Mühle in Kiel verbindet regionale Küche mit historischem Ambiente und einer attraktiven Lage an der Schwentine. Das Restaurant setzt konsequent auf lokale Produzenten und bietet sowohl traditionelle als auch moderne Interpretationen der schleswig-holsteinischen Küche. Die Kombination aus Qualität, Ambiente und Lage macht die Alte Mühle zu einer empfehlenswerten Adresse für verschiedene Anlässe.