Was ist der Klimathon?

Der Klimathon läuft sechs Wochen lang und bietet euch jede Woche neue Herausforderungen per App. Von praktischen Tipps wie dem Abtauen des Kühlschranks bis zu spannenden "Kiel Challenges" ist alles dabei. Die Themenwochen liefern vielfältige Ideen für kleine Veränderungen im Alltag. Schritt für Schritt bewegt ihr euch in Richtung Klimaschutz – und spart dabei sogar noch Geld.

Für jede gemeisterte Aufgabe sammelt ihr Klimapunkte. Diese könnt ihr gegen Rabatte bei nachhaltigen Partnern einlösen. Wer mindestens 250 Punkte erreicht, nimmt automatisch an der Verlosung attraktiver Preise teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem Stromsparsets und eine Balkonsolaranlage von People4Future. Die besten Schulteams sichern sich zusätzlich eine Prämie von 200 Euro.

Wer kann mitmachen?

Alle Kieler Bürgerinnnen und Bürger können teilnehmen – als Einzelperson oder im Team. Schließt euch mit Arbeitskolleginnen, Freunden oder eurer Schulgemeinschaft zusammen. Der Klimathon lädt dazu ein, gemeinsam klimafreundliche Gewohnheiten zu entdecken. Auch wer bereits in den Vorjahren dabei war, profitiert von neuen Herausforderungen und kann weiter dazulernen.

Schon kleine Veränderungen können eine große Wirkung haben. Der Klimathon zeigt euch, wie ihr im Alltag einfach mal etwas Neues ausprobiert. Die Zahl der Teilnehmenden ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen – ein Zeichen dafür, dass viele den Unterschied machen wollen. Ihr gestaltet euren Alltag klimafreundlicher und werdet dafür auch noch belohnt.

Wo findet ihr alle Infos?

Alle Details zum Klimathon und eine Anleitung zum Mitmachen gibt es online. Dort erfahrt ihr auch mehr über die einzelnen Themenwochen und die teilnehmenden Partner. Der Start ist am Montag, 13. April 2026 – tragt euch den Termin am besten gleich ein.

Ihr wollt mehr über nachhaltige Initiativen in der Region erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden.