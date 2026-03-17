Was bedeutet der Ausstieg aus der Zertifizierung?

Die Kieler Ratsversammlung beschloss am 19. Februar 2026, sich nicht erneut als Zero Waste Certified City zertifizieren zu lassen. Das Engagement für Abfallvermeidung und Ressourcenschutz bleibt jedoch vollständig erhalten. Die eingesparten Personalkapazitäten fließen nun direkt in die Umsetzung konkreter Zero-Waste-Projekte. Der Verzicht auf die Rezertifizierung durch Zero Waste Europe spart zudem finanzielle Mittel von mehr als 15000€ jährlich ein.

Die Landeshauptstadt führt ihr internes Monitoring wie im Zero-Waste-Konzept vorgesehen fort. Alle Fortschritte werden jährlich erhoben und evaluiert. Die Transparenz bleibt damit gewährleistet, ohne den aufwendigen externen Zertifizierungsprozess durchlaufen zu müssen. Diese Vorgehensweise ermöglicht es euch, die Entwicklung weiterhin nachzuvollziehen.

Was wurde bereits geschafft?

Seit über fünf Jahren setzt Kiel sein Zero-Waste-Konzept mit 20 Zielen und mehr als 100 Maßnahmen um. Zu den erfolgreichen Projekten zählen die Bodenbörse, Refill-Stationen, abfallvermeidendes Einkaufen und verschiedene Leihangebote. Im Februar 2023 wurde Kiel als erste deutsche Stadt nach dem neuen Verfahren zertifiziert. Als Pilotstadt testete die Landeshauptstadt das damals neu eingeführte Zertifizierungsverfahren.

Die Vorbildfunktion Kiels bleibt durch intensive Netzwerkarbeit und engagierte Projektumsetzung bestehen. Der Weg zur Zero.Waste.City wird konsequent fortgesetzt, auch ohne externe Zertifizierung. Alle aktuellen und abgeschlossenen Maßnahmen könnt ihr online einsehen. Die frei gewordenen Ressourcen ermöglichen nun eine noch aktivere Umsetzung neuer Initiativen.

Neugierig auf weitere nachhaltige Initiativen im Norden? Wir von kiel-magazin.de halten euch über spannende Entwicklungen auf dem Laufenden.