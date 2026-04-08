Die Kieler City Nature Challenge

Was ist die City Nature Challenge?

Die City Nature Challenge ist ein globales Citizen-Science-Projekt, das seit 10 Jahren Ende April stattfindet. Kiel nimmt bereits zum sechsten Mal teil und misst sich mit Metropolen wie Tokyo, New York und Kapstadt. Tausende Menschen dokumentieren gleichzeitig die Biodiversität ihrer Region und schaffen so eine einzigartige Momentaufnahme der Natur.

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Fotografiert vom 24. bis 27. April wilde Pflanzen, Tiere und Pilze in der KielRegion (Kiel, Kreis Plön und Rendsburg-Eckernförde). Ladet eure Bilder über die kostenlose App iNaturalist hoch. Der integrierte Algorithmus hilft euch bei der Artbestimmung, ehrenamtliche Experten prüfen eure Funde. Wichtig: Nur wilde Organismen zählen – Zimmerpflanzen und Haustiere bleiben außen vor.

Warum ist eure Teilnahme wichtig?

Jede Beobachtung hilft, die lokale Artenvielfalt systematisch zu erfassen. Ihr leistet einen wertvollen Beitrag zur Wissenschaft und lernt gleichzeitig Neues über die Organismen in eurer Umgebung. Die gesammelten Daten fließen in Naturschutzprojekte ein und dokumentieren den Zustand unserer heimischen Natur.

Am 13. Mai werden die weltweiten Ergebnisse veröffentlicht – dann seht ihr, wie sich Kiel im globalen Vergleich schlägt. Die lokale Abschlussveranstaltung steigt am 21. Mai im Nachhaltigkeitszentrum am Europaplatz 2. Dort werden die fleißigsten Beobachter prämiert. Biologe Dr. Michael Baum eröffnet mit seinem Vortrag eine einmonatige Ausstellung mit Originalfotos aus der Region.

Lust auf mehr Naturerlebnisse in der Fördestadt? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch weitere spannende Events in Norddeutschland.