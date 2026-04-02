Was genau wird umgebaut?

Das Tiefbauamt hebt das Fahrbahnniveau auf Gehweghöhe an und pflastert die Kreuzung neu. Die Fahrradstraße vor der Förde Sparkasse ist bereits fertig. Jetzt folgt der Kreuzungsbereich, der die Radverkehrsinfrastruktur deutlich verbessern soll.

Die Bauarbeiten starten am 7. April 2026 und enden voraussichtlich Ende Mai. Der Kreuzungsbereich ist für Autoverkehr komplett gesperrt, die Durchfahrt bis zur Muhliusstrahe und Fleethörn bleibt jedoch frei.

Welche Einschränkungen gibt es?

Der Lorentzendamm bleibt zwischen Fleethörn und Bergstraße befahrbar – mit verringerten Breiten. Aus dem Lorentzendamm könnt ihr nicht in die Legienstraße einbiegen und umgekehrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Der Fußverkehr wird an den Absperrungen vorbeigeleitet.

Die Stadt investiert in nachhaltige Mobilität und macht Kiel fahrradfreundlicher. Der Umbau schafft sichere Kreuzungen und weniger Gefahrenstellen. Langfristig profitiert ihr von einem attraktiveren Radwegenetz in der Landeshauptstadt.

Weitere Neuigkeiten aus Kiel findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de – bleibt informiert!