Friseure in Kiel: 8 Salons für den perfekten Haarschnitt

Die Landeshauptstadt vereint traditionelles Handwerk mit modernen Styling-Trends. Von inhabergeführten Salons bis zu bekannten Friseurketten findet ihr hier ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Viele Friseure setzen auf hochwertige Produkte und bilden sich regelmäßig weiter. Die persönliche Beratung und individuelle Betreuung stehen in den meisten Salons im Mittelpunkt. 1. LOOK by Damian: Typgerechte Beratung & moderner Style

Locken machen lassen, © unsplash.com / Giorgi trovato

LOOK by Damian steht für Qualität, Kreativität und Wohlfühlatmosphäre. Das Team nimmt sich Zeit für eure Anliegen und findet die perfekte Lösung für euren individuellen Typ. Aktuelle Techniken und hochwertige Produkte garantieren ein überzeugendes Ergebnis. Hier wird jeder Friseurbesuch zum besonderen Erlebnis. Standort: Holtenauer Str. 41

Website: lookbydamian.de 2. Friseur Top Star: Präzision und Trendgespür

Mann lässt sich die Haare schneiden, © unsplash.com / Agustin Fernandez

Ihr sucht einen Friseur in Kiel, der euch professionell berät und stylt? Top Star ist mit zwei Standorten mitten in der Stadt für euch da – ob Haarschnitt, Dauerwelle oder neue Frisur, hier seid ihr in guten Händen. Ihr könnt den Salon wählen, der für euch am besten passt – je nach Tagesplanung oder Wohnort. Die zentrale Lage macht spontane Besuche ebenso möglich wie geplante Termine. Das Konzept verbindet Professionalität mit Flexibilität, damit ihr euch rundum wohlfühlt. Standort: Holstenstraße 52-54 und Sophienblatt 20

Website: friseurtopstar.de 3. Friseur Laila: Kreative Stylings mit Persönlichkeit

Szenenbild aus einen modernen Friseursalon, © unsplash.com / Adam Winger

Friseur Laila versteht sich als mehr als nur ein gewöhnlicher Friseursalon. Das Team arbeitet mit höchster Kundenzufriedenheit als oberstem Ziel und geht auf die individuellen Schönheitsbedürfnisse jedes Einzelnen ein. Dabei steht nicht nur das perfekte Styling im Fokus, sondern auch das persönliche Wohlbefinden. Der Anspruch lautet: Nicht nur die Haare berühren, sondern auch die Seele. Standort: Schauenburgerstraße 33

Website: friseurlaila.com 4. Schöne Haare Hüsne Tecirli: Perfektion für dein Haar

Strähnen werden gefärbt, © unsplash.com / Ionela Mat

Hüsne Tecirli und ihr Team stehen für typgerechte Frisuren, perfektes Handwerk und internationale Trends. In der Feldstraße 38a erwartet euch individuelle Beratung, kreative Schnitte und ein Salon, der 2017 den 2. Platz beim German Hairdressing Award gewann. Ob Locken, Dauerwellen oder die perfekte Hochsteckfrisur für eure Hochzeit – hier werden Träume wahr. Das Team findet für jede Kundin den passenden Stil, der zur Persönlichkeit passt. Standort: Feldstraße 38a

Website: schoene-haare.net 5. Style Time Kiel: Frische Looks im Zeitgeist

Mann rasiert einem anderen Mann die Haare, © unsplash.com /Micheal Demoya

Bei Styletime in Kiel erwartet euch mehr als nur ein Haarschnitt. Friseurmeister Leo Farber und sein Team verbinden klassisches Handwerk mit den neuesten Styling-Trends. In stilvollem Ambiente genießt ihr individuelle Beratung und professionelle Umsetzung – bei Kaffee oder Tee. Das Team von Friseurmeister Leo Farber beherrscht sowohl zeitlose Klassiker als auch topaktuelle Trends. Ihr erhaltet eine auf euch zugeschnittene Beratung in entspannter Atmosphäre. Standort: Olshausenstraße 77

Website: styletime-kiel.de 6. Passion of Hair: Leidenschaft für individuelle Schönheit

Ihr sucht einen Friseursalon, der die ganze Familie willkommen heißt? Bei Passion of Hair by Vanessa Hirsch in Kiel-Kronshagen erwartet euch mehr als nur ein Haarschnitt – hier wird jeder Besuch zum echten Verwöhnerlebnis. Ob Kinder, Frauen oder Männer: In diesem familiären Salon findet ihr professionelle Beratung und persönliche Atmosphäre. Standort: Eckernförder Str. 238

Website: passionofhair.de 7. LABEL22: Kreative Looks zwischen Eleganz und Streetstyle

Frau schneidet einer anderen Frau die Spitzen, © unsplash.com / Gabriela 157

In einer charmanten Villa in Düsternbrook vereint Label22 seit über 40 Jahren Handwerkskunst mit Innovation. Früher als Miss Lesley bekannt, steht der Salon heute für maßgeschneiderte Haarkonzepte, modernste Techniken und nachhaltiges Engagement. Hier seid ihr keine Kunden, sondern geschätzte Gäste. Standort: Niemannsweg 89

Website: label22.de 8. Friseur Coco: Eleganz und Wohlfühl-Atmosphäre

Friseur Coco vereint professionelles Friseurhandwerk mit Familienfreundlichkeit. An Standorten in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Baden-Württemberg erhaltet ihr hochwertige Friseurdienstleistungen für Damen, Herren und Kinder – von ausgebildeten Fachkräften mit Produkten führender Hersteller. Für Damen hält Friseur Coco ein vielseitiges Angebot bereit. Von Strähnen über Ansatzfärbungen bis zur kompletten Farbveränderung ist alles möglich. Intensive Haarpflege kombiniert mit zeitgemäßen Frisuren gehört zum Standard. Die eingesetzten Pflege- und Farbprodukte entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen. Standort: Holstenbrücke 8-10

Website: friseur-coco.de Auf der Suche nach weiteren Tipps? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch noch mehr Adressen für euer perfektes Styling.

Ortsinformationen Look by Damian Holtenauer Straße 41 24105 Kiel 0431/59677687 Website Instagram

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Weitere Ortsinformationen Friseur Top Star Holstenstraße 52 24103 Kiel 0176/57938994 Website

Friseur Laila Schauenburgerstraße 33 24105 Kiel 0431/66994 Website

Schöne Haare Hüsne Feldstraße 38a 24105 Kiel 0431/81320 Website

Style Time Kiel Olshausenstraße 77 24106 Kiel 0431/69660585 Website

Passion of Hair by Vanessa Hirsch Eckernförder Str. 238 24119 Kronshagen 0431/53038827 Website

LABEL22 Niemannsweg 89 24105 Kiel 0431/82629 Website Instagram