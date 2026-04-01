Friseure in Kiel: 8 Salons für den perfekten Haarschnitt
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Kiel bietet euch eine vielfältige Friseurszene mit kreativen Stylisten und erfahrenen Profis. Ob trendiger Haarschnitt, professionelle Coloration oder entspannende Pflege – in der Fördestadt findet ihr den passenden Salon für eure individuellen Wünsche und jeden Anlass.
Die Landeshauptstadt vereint traditionelles Handwerk mit modernen Styling-Trends. Von inhabergeführten Salons bis zu bekannten Friseurketten findet ihr hier ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Viele Friseure setzen auf hochwertige Produkte und bilden sich regelmäßig weiter. Die persönliche Beratung und individuelle Betreuung stehen in den meisten Salons im Mittelpunkt.
1. LOOK by Damian: Typgerechte Beratung & moderner Style
LOOK by Damian steht für Qualität, Kreativität und Wohlfühlatmosphäre. Das Team nimmt sich Zeit für eure Anliegen und findet die perfekte Lösung für euren individuellen Typ. Aktuelle Techniken und hochwertige Produkte garantieren ein überzeugendes Ergebnis. Hier wird jeder Friseurbesuch zum besonderen Erlebnis.
Standort: Holtenauer Str. 41
Website: lookbydamian.de
2. Friseur Top Star: Präzision und Trendgespür
Ihr sucht einen Friseur in Kiel, der euch professionell berät und stylt? Top Star ist mit zwei Standorten mitten in der Stadt für euch da – ob Haarschnitt, Dauerwelle oder neue Frisur, hier seid ihr in guten Händen. Ihr könnt den Salon wählen, der für euch am besten passt – je nach Tagesplanung oder Wohnort. Die zentrale Lage macht spontane Besuche ebenso möglich wie geplante Termine. Das Konzept verbindet Professionalität mit Flexibilität, damit ihr euch rundum wohlfühlt.
Standort: Holstenstraße 52-54 und Sophienblatt 20
Website: friseurtopstar.de
3. Friseur Laila: Kreative Stylings mit Persönlichkeit
Friseur Laila versteht sich als mehr als nur ein gewöhnlicher Friseursalon. Das Team arbeitet mit höchster Kundenzufriedenheit als oberstem Ziel und geht auf die individuellen Schönheitsbedürfnisse jedes Einzelnen ein. Dabei steht nicht nur das perfekte Styling im Fokus, sondern auch das persönliche Wohlbefinden. Der Anspruch lautet: Nicht nur die Haare berühren, sondern auch die Seele.
Standort: Schauenburgerstraße 33
Website: friseurlaila.com
4. Schöne Haare Hüsne Tecirli: Perfektion für dein Haar
Hüsne Tecirli und ihr Team stehen für typgerechte Frisuren, perfektes Handwerk und internationale Trends. In der Feldstraße 38a erwartet euch individuelle Beratung, kreative Schnitte und ein Salon, der 2017 den 2. Platz beim German Hairdressing Award gewann. Ob Locken, Dauerwellen oder die perfekte Hochsteckfrisur für eure Hochzeit – hier werden Träume wahr. Das Team findet für jede Kundin den passenden Stil, der zur Persönlichkeit passt.
Standort: Feldstraße 38a
Website: schoene-haare.net
5. Style Time Kiel: Frische Looks im Zeitgeist
Bei Styletime in Kiel erwartet euch mehr als nur ein Haarschnitt. Friseurmeister Leo Farber und sein Team verbinden klassisches Handwerk mit den neuesten Styling-Trends. In stilvollem Ambiente genießt ihr individuelle Beratung und professionelle Umsetzung – bei Kaffee oder Tee. Das Team von Friseurmeister Leo Farber beherrscht sowohl zeitlose Klassiker als auch topaktuelle Trends. Ihr erhaltet eine auf euch zugeschnittene Beratung in entspannter Atmosphäre.
Standort: Olshausenstraße 77
Website: styletime-kiel.de
6. Passion of Hair: Leidenschaft für individuelle Schönheit
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Ihr sucht einen Friseursalon, der die ganze Familie willkommen heißt? Bei Passion of Hair by Vanessa Hirsch in Kiel-Kronshagen erwartet euch mehr als nur ein Haarschnitt – hier wird jeder Besuch zum echten Verwöhnerlebnis. Ob Kinder, Frauen oder Männer: In diesem familiären Salon findet ihr professionelle Beratung und persönliche Atmosphäre.
Standort: Eckernförder Str. 238
Website: passionofhair.de
7. LABEL22: Kreative Looks zwischen Eleganz und Streetstyle
In einer charmanten Villa in Düsternbrook vereint Label22 seit über 40 Jahren Handwerkskunst mit Innovation. Früher als Miss Lesley bekannt, steht der Salon heute für maßgeschneiderte Haarkonzepte, modernste Techniken und nachhaltiges Engagement. Hier seid ihr keine Kunden, sondern geschätzte Gäste.
Standort: Niemannsweg 89
Website: label22.de
8. Friseur Coco: Eleganz und Wohlfühl-Atmosphäre
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Friseur Coco vereint professionelles Friseurhandwerk mit Familienfreundlichkeit. An Standorten in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Baden-Württemberg erhaltet ihr hochwertige Friseurdienstleistungen für Damen, Herren und Kinder – von ausgebildeten Fachkräften mit Produkten führender Hersteller. Für Damen hält Friseur Coco ein vielseitiges Angebot bereit. Von Strähnen über Ansatzfärbungen bis zur kompletten Farbveränderung ist alles möglich. Intensive Haarpflege kombiniert mit zeitgemäßen Frisuren gehört zum Standard. Die eingesetzten Pflege- und Farbprodukte entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen.
Standort: Holstenbrücke 8-10
Website: friseur-coco.de
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