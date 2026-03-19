Was ist Fermentation eigentlich?

Fermentation bezeichnet die mikrobielle Umwandlung organischer Stoffe durch probiotische Bakterien und Pilze. Bei diesem natürlichen Prozess entstehen Säure, Gase oder Alkohol. Was den Deutschen das Sauerkraut ist, ist den Koreanern das Kimchi, den Japanern die Sojasauce und den Russen der Kefir – alle diese Produkte verdanken ihre Existenz der Fermentation.

Fermentation begegnet uns täglich, oft ohne dass wir es wissen. Sauerteig, schwarzer Tee, Oliven, Joghurt und Käse entstehen durch diesen Prozess. Auch Schokolade, echte Vanille, Tempeh und Kombucha gehören dazu. Selbst Essig, Wein und Bier verdanken ihre Existenz der mikrobiellen Umwandlung. Die Liste ist erstaunlich lang und vielfältig.

Die Milchsäuregärung dauert je nach Lebensmittel nur wenige Tage. Je wärmer die Temperatur, umso schneller laufen die Fermentationsprozesse ab. Temperaturen im Kühlschrank verlangsamen die Fermentation so stark, dass die Lebensmittel dort bis zu sechs Monate haltbar bleiben. Diese schonende Konservierungsmethode ist energiesparend und kommt völlig ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe aus.

Warum liegt Fermentation im Trend?

Immer mehr Restaurants, auch in der Spitzengastronomie, haben das Fermentieren in die Küche der Betriebe und damit in den Fokus der Köche zurückgebracht. Die uralte Kulturtechnik macht Lebensmittel nicht nur haltbar, sondern auch bekömmlicher und sorgt für besondere Geschmacksfülle.

Welche gesundheitlichen Vorteile bietet Fermentation?

Darmgesundheit : Gesunde Darmbakterien verbessern Verdauung und Nährstoffaufnahme erheblich

: Gesunde Darmbakterien verbessern Verdauung und Nährstoffaufnahme erheblich Vitaminbildung : Es entsteht Vitamin K für Knochen- und Herzgesundheit, das Krebs vorbeugen kann

: Es entsteht Vitamin K für Knochen- und Herzgesundheit, das Krebs vorbeugen kann Immunstärkung: Drei Viertel der Immunabwehr spielen sich im Darm ab

Früher war Konservieren selbstverständlich, um auch im Winter abwechslungsreich zu essen. Während Einkochen, Dörren und Einfrieren Energie brauchen, kommt Fermentieren ohne Strom aus. Etwas Salz und Wasser reichen völlig. Diese Methode ist ein fixer Bestandteil nachhaltiger Ernährung und funktioniert mit Biogemüse am besten, da darauf noch genügend Mikroorganismen vorhanden sind.

Welches Gemüse eignet sich zum Fermentieren?