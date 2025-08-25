Kieler Bierfest am Bootshafen: Internationale Biervielfalt unter freiem Himmel

Wann? 29. bis 31. August 2025 Wo? Bootshafen Eintritt: Frei

Grenzenlose Biervielfalt für jeden Geschmack

Die Sortenvielfalt des Festivals kennt keine Grenzen. Bierliebhabende erwartet ein fruchtig-hopfiges New England IPA genauso wie ein cremiges Stout. Belgisches Kirschbier trifft auf französisches Blanche, während ein schwedisches Reisbier für exotische Geschmackserlebnisse sorgt. Auch das derzeit angesagte Helle ist vertreten und bringt mit seiner milden Frische klassisches Brauhandwerk charmant ins Hier und Jetzt.

Das Festival vereint traditionsreiche Familienbetriebe mit innovativen Craft Bier Brauereien. Besucherinnen und Besucher können quer durch die nationale und internationale Bierwelt probieren und dabei neue Geschmackswelten entdecken. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Lust auf neue Geschmackserlebnisse, gute Gespräche und gesellige Atmosphäre haben.

Mehr als nur Bier

Neben der beeindruckenden Bierauswahl wartet das Kieler Bierfest mit einem vielfältigen Angebot auf. Leckeres Streetfood stillt den kleinen und großen Hunger zwischen den Bierverkostungen. Wer Abwechslung sucht, findet auch Cocktails und Weine im Angebot. Die entspannte Atmosphäre am Bootshafen sorgt für gute Stimmung und lädt zum Verweilen ein.

Drei Tage Bierfest-Atmosphäre

Das Festival erstreckt sich über ein ganzes Wochenende. Am Freitag, 29. August 2025, öffnet das Bierfest um 17.00 Uhr und läuft bis 23.00 Uhr. Der Samstag, 30. August, startet bereits um 14.00 Uhr und endet um 23.00 Uhr. Am Sonntag, 31. August, können Besucher von 12.00 bis 19.00 Uhr das Festival genießen.

Die maritime Kulisse des Bootshafens bietet die perfekte Kulisse für dieses besondere Event. Der freie Eintritt macht das Kieler Bierfest zu einem zugänglichen Erlebnis für alle Bierfreunde. Ob Einsteiger oder Kenner der Craft-Bier-Szene – hier kommt jede bzw. jeder auf seine Kosten und kann in entspannter Atmosphäre neue Lieblingsbiere entdecken.