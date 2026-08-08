NOK Romantika – Lichterfest am Nord Ostsee Kanal

Wann? Samstag, 5. September 2026, ab 18.00 Uhr Wo? entlang des Nord-Ostsee-Kanals, Schleusenaussichtsplattform Nord-Ostsee-Kanal Eintritt: frei

Bei spätsommerlichem Wetter verwandelt sich der Kanal zwischen Brunsbüttel und Kiel in ein Lichtermeer. Die Augen der Besucher leuchten im Schein von LED-Lichtern, Leuchtstäben, Leuchtarmbändern und Laternen.

In den größeren Städten und an vielen Fährstellen wird gefeiert. Auch kleine Gemeinden entlang der Wasserstraße beteiligen sich an dem Event. Familien, Vereine, Clubs und Grüppchen gestalten bunte Programme und genießen die besondere Atmosphäre.

Einen faszinierenden Blick auf das Geschehen bietet die Schleusenaussichtsplattform auf der Südseite des Kanals in Kiel-Wik. Von dort aus können Besucher live miterleben, wie kleine Segelboote neben großen Fracht- und Kreuzfahrtschiffen die Schleuse passieren.

Zur NOK-Romantika erstrahlt die Plattform ebenfalls im romantischen Licht. Bunte Lichter und Kerzenschein schaffen eine einzigartige Stimmung. Picknickmöglichkeiten, musikalische Untermalung und viele Informationen rund um den NOK runden das Angebot ab.

Der Nord-Ostsee-Kanal, die meist befahrene künstliche Wasserstraße der Welt, verbindet auf knapp 100 Kilometern die Nord- und Ostsee miteinander. Der Nord-Ostsee-Kanal wurde 1895 eröffnet und erspart der Schifffahrt seither den langen Weg um Skagen. Der Kanal wird jährlich von etwa 30.000 Schiffen der Privat- und Berufsschifffahrt genutzt.

Weitere Informationen zur Schleusenaussichtsplattform gibt es unter kiel-sailing-city.de/schleusenplattform und weitere Informationen zur NOK-Romantika unter nok-sh.de/nok-romantika.