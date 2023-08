NOK Romantika – Lichterfest am Nord Ostsee Kanal

Wann? Samstag, 2. September 2023, von 18.00 bis 21.00 Uhr Wo? Schleusenaussichtsplattform Kiel-Wik Eintritt: frei

Am Samstag, 2. September 2023 findet die NOK-Romantika, das Lichterfest am Nord-Ostsee-Kanal, zum 15. Mal statt. Kiel-Marketing e.V. hat die Nutzung der Schleusenaussichtsplattform vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im vergangenen Jahr per Mietvertrag übernommen und wird mit einer Veranstaltung von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr an der NOK-Romantika teilnehmen.

Die Aussichtsplattform erstrahlt in einem romantischen Licht. Liebevoll gedeckte Tische laden dazu ein, sein selbst mitgebrachtes Picknick in entspannter Gesellschaft zu genießen und dabei die Schiffe in der Schleuse zu beobachten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Ein besonderes Highlight des Abends ist die Schleusenführung um 18.00 Uhr und 19.30 Uhr mit einem ortskundigen Spezialisten. Den Teilnehmenden wird die Funktion der 1895 eröffneten Schleuse erklärt und spannende Informationen rund um den Bau der Schleuse und des Kanals sowie der Schifffahrt auf dem Kanal heutzutage gezeigt. Die Führung ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Das Lichterfest am Nord-Ostsee Kanal NOK-Romantika erstreckt sich von Kiel bis Brunsbüttel. Entlang des Kanals finden mehrere Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten statt. Besucher:innen haben die Möglichkeit das Spektakel am Ufer des Kanals zu bewundern und selbst teilzunehmen.

Der Höhepunkt des Lichtermeeres ist das Entzünden aller Lichter um 21.00 Uhr entlang des Kanals. Alle Besucher:innen können sich mit eigenen Lichtern beteiligen. Offenes Feuer ist nicht gestattet.

Das Lichterspektakel lässt sich jedoch nicht nur von Land aus, sondern auch vom Wasser bestaunen. Der Raddampfer "Freya" fährt anlässlich des Lichterfestes in der Abenddämmerung von Rendsburg nach Kiel.

Der Nord-Ostsee-Kanal, die meist befahrene künstliche Wasserstraße der Welt, verbindet auf knapp 100 Kilometern die Nord- und Ostsee miteinander. Der Nord-Ostsee-Kanal wurde 1895 eröffnet und erspart der Schifffahrt seither den langen Weg um Skagen. Der Kanal wird jährlich von etwa 30.000 Schiffen der Privat- und Berufsschifffahrt genutzt.

Weitere Informationen zur Schleusenaussichtsplattform gibt es unter kiel-sailing-city.de/schleusenplattform und weitere Informationen zur NOK-Romantika unter www.nok-romantika.de.

Quelle: Kiel-Marketing