Irgendwas mit Möwen – Die Kieler Slam-Lesebühne im KulturForum

"Irgendwas mit Möwen" ist die erste regelmäßige Lesebühne Schleswig-Holsteins aus der Poetry Slam-Szene.

Dieses Format präsentiert Slam-Poetry, literarisches Kabarett, Kurzgeschichten und Liedermaching aus eigener Aufzucht, erzeugt von freilaufenden Autoren und gefüttert mit den Absurditäten des Alltags.