Irgendwas mit Möwen – Die Kieler Slam-Lesebühne im KulturForum
Kultur Lesungen & Slams
Am Donnerstag, 12. November 2026, heißt es wieder "Irgendwas mit Möwen" der Kieler Slam-Lesebühne im KulturForum Kiel.
|Wann?
|Donnerstag, 12. November 2026, 19.30 bis 21.30 Uhr
|Wo?
|KulturForum Kiel
|Eintritt:
|13,- Euro zzgl. Vvk-Gebühr
|Tickets:
|Hier direkt Tickets buchen.
"Irgendwas mit Möwen" ist die erste regelmäßige Lesebühne Schleswig-Holsteins aus der Poetry Slam-Szene.
Dieses Format präsentiert Slam-Poetry, literarisches Kabarett, Kurzgeschichten und Liedermaching aus eigener Aufzucht, erzeugt von freilaufenden Autoren und gefüttert mit den Absurditäten des Alltags.
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Poetisches und Prosaisches, Komisches und Kurioses, Tragisches und Temperamentvolles wird expressiv auf die Bühne gebracht.
Quelle: Landeshauptstadt Kiel, Amt für Kultur und Weiterbildung