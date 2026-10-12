Home Suche Termine Branchenbuch
Startseite > Kultur > Lesungen & Slams > Irgendwas mit Moewen Die Kieler Slam Lesebuehne im KulturForum
 
 
 
 
 

Irgendwas mit Möwen – Die Kieler Slam-Lesebühne im KulturForum

Kultur Lesungen & Slams

Am Donnerstag, 12. November 2026, heißt es wieder "Irgendwas mit Möwen" der Kieler Slam-Lesebühne im KulturForum Kiel.

Irgendwas mit Möwen: Die Kieler Slam-Lesebühne im KulturForum
Irgendwas mit Möwen: Die Kieler Slam-Lesebühne im KulturForum, © Henrich Robbe
Avatarbild von Autor Melisa Blatter Melisa Blatter
Wann? Donnerstag, 12. November 2026, 19.30 bis 21.30 Uhr
Wo? KulturForum Kiel
Eintritt: 13,- Euro zzgl. Vvk-Gebühr
Tickets: Hier direkt Tickets buchen.

"Irgendwas mit Möwen" ist die erste regelmäßige Lesebühne Schleswig-Holsteins aus der Poetry Slam-Szene.

Dieses Format präsentiert Slam-Poetry, literarisches Kabarett, Kurzgeschichten und Liedermaching aus eigener Aufzucht, erzeugt von freilaufenden Autoren und gefüttert mit den Absurditäten des Alltags.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Jasiek Mischke (@jasiekmischke)

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .

Poetisches und Prosaisches, Komisches und Kurioses, Tragisches und Temperamentvolles wird expressiv auf die Bühne gebracht.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel, Amt für Kultur und Weiterbildung

Ortsinformationen

Kulturforum Kiel
Andreas-Gayk-Straße 31
24103 Kiel
0431/9013400
 Website
 
 

Das könnte dich auch interessieren

 

Ausgewählte Topartikel