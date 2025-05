Wissenschaft live: Internationales Forschungsprogramm GAME im SEALEVEL

Live-Schaltungen ins SEALEVEL

Das Erlebniszentrum SEALEVEL in der Kieler Holstenstraße ermöglicht es Besuchern, die Expedition hautnah mitzuerleben. An insgesamt acht Terminen zwischen Mai und September 2025 werden die Nachwuchsforscher per Live-Chat direkt aus Wales, Japan, den Philippinen, Spanien, Cabo Verde, Finnland, Chile und Malaysia zugeschaltet.

So erfahren die Besucher aus erster Hand, welche Experimente wie durchgeführt werden und warum unter anderem das Thema "Lichtverschmutzung" auch für die Ostsee relevant ist. Dabei ist ein reger Austausch zwischen Wissenschaftlern und Besuchern ausdrücklich erwünscht.

Innovative Forschungsmethode

Das GAME-Programm verfolgt einen in der Meeresforschung bisher einzigartigen Ansatz: Durch die simultane Durchführung identischer Experimente an verschiedenen Orten weltweit und den anschließenden Vergleich der Ergebnisse lassen sich allgemeingültige Muster finden. Diese sind unabhängig von Klimazonen, Meeresgebieten oder biologischen Besonderheiten des untersuchten Systems.

Nachwuchsförderung und interkultureller Austausch

Die Experimente werden von Studierenden im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten durchgeführt. Auf diese Weise werden die Nachwuchswissenschaftler in ein internationales Forschungsnetzwerk eingebunden und lernen, Wissenschaft global auszurichten.

An jedem Standort arbeiten zwei Studierende zusammen, von denen einer aus dem Gastland und einer aus Deutschland stammt. So werden außerdem Teamfähigkeit und interkulturelle Kompetenz trainiert.

Auftakt im Mai

Los geht es am Donnerstag, 8. Mai 2025 um 16.00 Uhr mit einem Blick nach Wales. Es berichtet die Meereswissenschaftlerin Clara Böhnke, die bald auch als Stimme des neuen SEALEVEL-Audioguides zu hören sein wird. Diese Auftaktveranstaltung wird einmalig von Dr. Mark Lenz eingeleitet, der am GEOMAR lehrt und das GAME-Programm koordiniert.

Zum krönenden Abschluss gibt es im Oktober ein Treffen aller beteiligten Wissenschaftler im SEALEVEL. Dort stellen sie erste Erkenntnisse vor und kommen ganz persönlich mit den Besuchern ins Gespräch.

Alle Termine auf einen Blick:

8. Mai, 16.00 bis 17.30 Uhr: Kick-off-Veranstaltung mit Dr. Mark Lenz (Wales)

Kick-off-Veranstaltung mit Dr. Mark Lenz (Wales) 22. Mai, 12.00 bis 13.00 Uhr: Japan

Japan 5. Juni, 12.00 bis 13.00 Uhr: Philippinen

Philippinen 12. Juni, 16.00 bis 17.00 Uhr: Spanien

Spanien 10. Juli, 16.00 bis 17.00 Uhr: Cabo Verde

Cabo Verde 14. August, 16.00 bis 17.00 Uhr: Finnland

Finnland 11. September, 16.00 bis 17.00 Uhr: Chile

Chile 25. September, 12.00 bis 13.00 Uhr: Malaysia

Malaysia 9. Oktober, 20.00 Uhr: Abschlussevent mit Vertretern aller Standorte

Das GAME-Programm ermöglicht durch die Einbindung des SEALEVEL einen spannenden Einblick in die aktuelle Meeresforschung und zeigt, wie internationale Zusammenarbeit und innovative Methoden zu neuen Erkenntnissen führen können.