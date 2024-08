Holstein Kiel startet in erste Bundesliga-Saison

Holstein Kiel hat den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft und startet am 24. August 2024 in die erste Erstliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte. Zum Auftakt müssen die Störche auswärts bei der TSG Hoffenheim ran. Eine Woche später, am 31. August, steigt dann das erste Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und schon am 14. September gastiert Rekordmeister FC Bayern München im Holstein-Stadion.