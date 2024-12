Kiel erhält Fördergelder für Erweiterung des Fahrradparkhauses "Umsteiger"

Der Umsteiger ist ein zweigeschossiges Fahrradparkhaus, das Radfahrern die Möglichkeit bietet, ihr Fahrrad sicher und wettergeschützt direkt am Kieler Hauptbahnhof abzustellen. Doch die Kapazitäten sind mittlerweile erschöpft. Insbesondere im Sommer und während der Kieler Woche ist das Parkhaus oft voll belegt. Auch zu den Berufszeiten herrscht reger Andrang.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, plant die Stadt Kiel nun eine Erweiterung des Umsteigers. Das bestehende Gebäude soll um circa 15 Meter in Richtung Süden verlängert werden. Dadurch werden 250 zusätzliche Stellplätze für Fahrräder geschaffen. Außerdem sind acht neue Plätze für Lastenräder und Anhängerfahrräder vorgesehen.

Investition in die Mobilitätswende

Der Schleswig-Holsteinische Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen betonte bei der Übergabe des Förderbescheids die Bedeutung des Projekts für den Radverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr: "Die Erweiterung ist hier dringend notwendig. Es ist ein absoluter Pluspunkt für den Radverkehr und den ÖPNV, dass Fahrräder hier mit gutem Gefühl direkt am Bahnhof abgestellt werden können. Der Umsteiger wird so auch in Zukunft seinem Namen gerecht."

Auch Kiels Mobilitätsdezernentin Alke Voß zeigte sich erfreut über die Förderzusage: "Ich freue mich sehr über die Förderzusage, die uns bei dieser wichtigen Investition in die Mobilität in unserer Stadt hilft. Mit der Erweiterung und Modernisierung des Umsteigers schaffen wir mehr Kapazitäten an dieser Schnittstelle zwischen Rad und Schiene, erhöhen den Komfort und geben dem Radverkehr in Kiel noch mehr Rückenwind."

Die Erweiterung des Umsteigers ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der Mobilitätswende in Kiel. Durch die Schaffung attraktiver Fahrradstellplätze direkt am Bahnhof wird die Kombination von Fahrrad und ÖPNV erleichtert. Dies kann dazu beitragen, dass mehr Menschen vom Auto auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel umsteigen.

Modernisierung und neue Angebote