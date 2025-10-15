Home Suche Termine Branchenbuch
Die Halle 400 in Kiel – Das Comeback der Eventlocation

Die Halle 400 ist zurück! Nach einer bewegten Geschichte eröffnet die Kultlocation in Kiel neu und verbindet dabei Tradition, Innovation und inspirierenden Eventgeist.

Ein Banner vor einem Haus aus Backsteinen in Kiel mit der Aufschrift "Halle 400"
Ein Banner vor der Halle 400 bei der Wiedereröffnung, © Kiel-Magazin
Neustart mit Signalwirkung für die Stadt

Mit der Wiedereröffnung der Halle 400 kehrt ein echtes Highlight in die Landeshauptstadt zurück. Die aufwendig sanierte Location unterstreicht, wie wichtig einzigartige Veranstaltungsorte für Kiel sind. Sie beweist, dass stilvolle Eventräume mit Geschichte auch heute begeistern.

Die Halle 400 präsentiert sich als gelungene Symbiose aus Industriecharme und moderner Ausstattung. Die sechs flexibel nutzbaren Räume, die intern als "Decks" bezeichnet werden, auf insgesamt 1.400 m2 bieten jetzt noch mehr Möglichkeiten für außergewöhnliche Events. Vom ersten Moment an spürt man die besondere Atmosphäre, die den Charakter der Halle prägt.

Jeder Raum in der Halle 400 ist mit hochwertiger Veranstaltungstechnik ausgestattet. Im Deck 2 findet man beispielsweise eine Bühne, eine große LED-Leinwand und eine professionelle Soundanlage. Es kann darauf vertraut werden, dass Veranstaltungen durch die technische Ausstattung auf höchstem Niveau glänzen.

Die Rückkehr der Halle 400 stärkt nicht nur den Geschäftsreisetourismus, sondern bringt auch frische Impulse für die Kulturszene. Ob Tagung, Messe, Hochzeit oder Konzert. Die Location bietet den idealen Rahmen für inspirierende Begegnungen. Das Zusammenspiel aus Tradition und Innovation macht jedes Event zu einem besonderen Erlebnis.

Entdeckt noch mehr spannende Tipps und Eventlocations auf kiel-magazin.de.Hier findest du Inspiration für unvergessliche Veranstaltungen in Kiel und Umgebung.

Quelle:  Kiel Marketing e.V.

Ortsinformationen

Halle400
An der Halle 400 1
24143 Kiel
 Website
