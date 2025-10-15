Die Halle 400 in Kiel – Das Comeback der Eventlocation

Die Halle 400 präsentiert sich als gelungene Symbiose aus Industriecharme und moderner Ausstattung. Die sechs flexibel nutzbaren Räume, die intern als "Decks" bezeichnet werden, auf insgesamt 1.400 m2 bieten jetzt noch mehr Möglichkeiten für außergewöhnliche Events. Vom ersten Moment an spürt man die besondere Atmosphäre, die den Charakter der Halle prägt .

Mit der Wiedereröffnung der Halle 400 kehrt ein echtes Highlight in die Landeshauptstadt zurück . Die aufwendig sanierte Location unterstreicht, wie wichtig einzigartige Veranstaltungsorte für Kiel sind. Sie beweist, dass stilvolle Eventräume mit Geschichte auch heute begeistern.

Jeder Raum in der Halle 400 ist mit hochwertiger Veranstaltungstechnik ausgestattet. Im Deck 2 findet man beispielsweise eine Bühne, eine große LED-Leinwand und eine professionelle Soundanlage. Es kann darauf vertraut werden, dass Veranstaltungen durch die technische Ausstattung auf höchstem Niveau glänzen.

Die Rückkehr der Halle 400 stärkt nicht nur den Geschäftsreisetourismus, sondern bringt auch frische Impulse für die Kulturszene. Ob Tagung, Messe, Hochzeit oder Konzert. Die Location bietet den idealen Rahmen für inspirierende Begegnungen. Das Zusammenspiel aus Tradition und Innovation macht jedes Event zu einem besonderen Erlebnis.

