Deutscher Stadtmarketingtag 2025 in Kiel: Soziale Energie freisetzen

Dass die Tagung in Kiel stattfindet, ist kein Zufall: die Stadt hat in den letzten Jahren wesentliche Standortentwicklungen auf den Weg gebracht und dabei großen Wert auf die aktive Einbindung der Bevölkerung gelegt. Damit ist Kiel ein Vorbild für viele andere Städte in Deutschland.

Ob bei der Umgestaltung der Fußgängerzone, der Neugestaltung der Kiellinie an der Wasserkante oder der Umwidmung eines Parkplatzes zum Quartiersplatz – Kiel hat in den letzten Jahren konsequent auf Bürgerbeteiligung gesetzt und dient als Beispiel dafür, wie eine Stadt ihre Bürger aktiv in Stadtentwicklungsprozesse einbinden und so die Identifikation mit dem Lebensumfeld stärken kann.

Auch die Aufteilung der Innenstadt in sechs unterschiedliche Quartiere mit individuellen Nutzungskonzepten im Rahmen des Projekts "Kiel kann Kiez" zeugt von kreativen Ansätzen zur Belebung des urbanen Raums. Ziel ist es, durch die Betonung kleinerer geografischer Einheiten mehr Identifikation und Engagement bei den Anwohnern zu erzeugen.

Eröffnungsreden heben Bedeutung des Stadtmarketings hervor