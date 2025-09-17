Agora der Demokratie: Demokratiefest auf dem Kieler Schlosshof

Wann? Samstag, 20. September 2025 von 14.00 bis 19.30 Uhr Wo? Schlosshof des Kieler Schlosses Eintritt? Frei

Plattform für zivilgesellschaftliche Akteure

Die Veranstaltung bringt sozial- und zivilgesellschaftliche Akteure der Stadt Kiel zusammen. Vereine, Institutionen und Stiftungen präsentieren ihre tägliche Arbeit für die Förderung der Demokratie. Sie zeigen, wie sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt stärken.

Die Agora schafft einen Nachmittag lang Raum für Begegnung und Austausch. Besucherinnen und Besucher können Gespräche führen, Fragen stellen und den demokratischen Akteuren zuhören. Das Event versteht sich als Fest, um Demokratie zu feiern und gleichzeitig zu stärken.

Vielfältiges Programm für alle Altersgruppen

Das Programm richtet sich an die ganze Familie. Ein spezielles Kinderprogramm sorgt dafür, dass auch die jüngsten Besucher die Demokratie spielerisch erleben können. Für das leibliche Wohl sorgen Kaffee und Kuchen sowie eine Bar mit Getränken.

Musikalische Unterhaltung kommt von einem DJ, der den Tag akustisch begleitet. Kunstinstallationen schaffen zusätzliche Gesprächsanlässe und machen demokratische Werte sichtbar. Das gemeinsame Essen steht im Mittelpunkt der Veranstaltung und fördert den direkten Austausch zwischen den Teilnehmenden.

Besondere Aktion: Um:Tisch - Gemeinsam kochen und essen