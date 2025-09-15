Kreativer Kinderworkshop im Stadtmuseum: Mit Knete eigene Welten erschaffen

Wann? Sonntag, 21. September 2025, von ca. 11.00 bis 12.00 Uhr Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt? Kostenlos

Fantasievolle Architektur aus Knete

Der kostenfreie Workshop richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren, die in Begleitung eines Elternteils teilnehmen können. Mit quietschbunter Knete entstehen dabei kleine Kunstwerke: Brücken, Plätze oder ganze Fantasielandschaften nehmen Form an. Die jungen Teilnehmer können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und experimentieren dabei mit verschiedenen Formen und Farben.

Das Angebot findet im Stadtmuseum Warleberger Hof in der Dänischen Straße 19 statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung unter der Telefonnummer (0431) 901-3425 ist jedoch erforderlich.

Inspiration durch Gretel Riemann

Der Workshop knüpft an die aktuelle Ausstellung "Kiel festhalten. Stadtansichten von Gretel Riemann" an. Die bekannte Kieler Künstlerin dient als Inspiration für die kleinen Nachwuchskünstler. Ihre Arbeiten zeigen verschiedene Stadtansichten und regen die Kinder dazu an, eigene Idee zu entwickeln und umzusetzen.

Geleitet wird die Veranstaltung von Dr. Birte Gaethke, einer erfahrenen Kunsthistorikerin. Sie eröffnet den Kindern die Möglichkeit, die künstlerische Welt Gretel Riemanns auf spielerische Weise zu entdecken. Dabei steht das Experimentieren im Vordergrund – die Kinder können ausprobieren, modellieren und ihre eigenen Visionen verwirklichen.

Kunstwerke zum Mitnehmen

Ein besonderes Highlight des Workshops: Die entstandenen "Knetebauten" dürfen die jungen Künstlerinnen und Künstler anschließend mit nach Hause nehmen. So haben sie nicht nur ein kreatives Erlebnis im Museum, sondern auch eine bleibende Erinnerung an ihren Besuch.

Der Workshop bietet eine ideale Gelegenheit für Familien, gemeinsam Zeit im Museum zu verbringen und dabei künstlerisch aktiv zu werden. Kinder lernen spielerisch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten kennen und können gleichzeitig die Werke einer bedeutenden Kieler Künstlerin entdecken.

Die Veranstaltung zeigt, wie Museen junge Besucherinnen und Besucher ansprechen und für Kunst begeistern können. Durch das praktische Arbeiten mit den Händen wird Kunst greifbar und verständlich. Die Kombination aus Inspiration durch die Ausstellung und eigenem kreativen Schaffen macht den Workshop zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.

Interessierte Familien sollten sich rechtzeitig anmelden, da die Plätze begrenzt sind. Das Stadtmuseum freut sich auf viele kleine Künstler und ihre Begleitpersonen.