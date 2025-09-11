20 Jahre Stadtteilfest Mettenhof: Große Feier am Heidenberger Teich

Wann? Samstag, 27. September 2025, 12.00 bis 18.00 Uhr Wo? Parkwiese am Heidenberger Teich Eintritt? frei

Vielfältiges Programm für die ganze Familie

Das Fest startet mit einem ökumenischen Gottesdienst und den Eröffnungsreden. Ab 12.30 Uhr öffnen die zahlreichen Stände ihre Türen. Knapp 45 Institutionen, Vereine, Verbände und Initiativen präsentieren die beeindruckende Vielfalt des Stadtteils Mettenhof.

Die Besucher erwarten spannende Informationen, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Besonders Familien mit Kindern kommen bei diesem Fest voll auf ihre Kosten. Die Organisatoren haben speziell für die jüngsten Gäste ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Spannende Rallye für Kinder

Ein Höhepunkt für die kleinen Besucher ist die traditionelle Kinder-Rallye. Die Laufzettel gibt es am Stand des Stadtteilbüros. Kinder, die acht Stempel sammeln, können ihren Laufzettel gegen ein kleines Geschenk eintauschen. Diese Aktion motiviert die Kinder, verschiedene Stände zu besuchen und den Stadtteil spielerisch zu entdecken.

Tanzperformance "Der Clown tanzt"

Das absolute Highlight des Jubiläumsfestes ist die Tanzperformance "Der Clown tanzt" der freien Tanzkompanie Kiel. Die Aufführung beginnt um 15.00 Uhr im Amphitheater und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Altersgruppen.

"Der Clown tanzt" ist ein kulturpädagogisches Tanzprojekt, das professionelle Bühnenkunst mit aktiver Publikumsbeteiligung verbindet. Das Projekt ist humorvoll, berührend und inklusiv gestaltet. Die Performance besteht aus zwei Teilen: einer Aufführung und einem anschließenden Workshop.

Poetisches "Theater im Theater"

Im Zentrum der Performance steht ein Clown, der seine ersten Schritte in die Welt des Tanzes wagt. Eine inspirierende Tanzlehrerin und ein theaterverliebter Techniker helfen ihm dabei. Die Zuschauenden erleben ein poetisches "Theater im Theater", das sie auf eine Reise voller Bewegung, Emotion und Fantasie mitnimmt.

Die Stadt Kiel fördert diese Aufführungen. Das Projekt findet 2025 in verschiedenen Kieler Stadtteilen statt. Mettenhof ist einer der ausgewählten Veranstaltungsorte. Kunst wird so unmittelbar erlebbar – offen, lebendig und nah am Publikum.

Gemeinschaftliche Organisation

Das Stadtteilbüro Mettenhof organisiert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit einer engagierten Planungsgruppe. Diese besteht aus hauptamtlichen Akteuren der Stadtteilkonferenz, Mitarbeitern aus der Kinder- und Jugendarbeit, Vertretern der Kirche, dem Jugendamt und dem Mettenhofer Arbeitskreis für Kriminalitätsverhütung. Zusätzlich unterstützen mehrere ehrenamtlich Engagierte die Organisation.

Das 20. Stadtteilfest Mettenhof verspricht ein gelungenes Jubiläum zu werden, das die Gemeinschaft stärkt und allen Besuchern einen unvergesslichen Tag beschert. Das vollständige Programm ist hier zu finden.