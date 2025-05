Coaching für das Bundesfinale von Jugend forscht 2025

Training für die Jury-Gespräche in der Kieler Forschungswerkstatt

Das Team der MINT-Akademie hatte für die Jugendlichen ein umfangreiches Programm vorbereitet. Am Vormittag erhielten sie in der Kieler Forschungswerkstatt ein Coaching für die Jury-Gespräche. Dr. Christine Köhler, Leiterin des gemeinsamen Lehr-Lernlabors der CAU und des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN), gab den Nachwuchsforschenden wertvolle Tipps und Tricks für ihren großen Auftritt beim Bundeswettbewerb. Dieser findet vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 in Hamburg statt und wird von der Stiftung Jugend forscht e.V. und der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU/UniBw H) ausgerichtet.

"Der Bundeswettbewerb ist jedes Jahr der Höhepunkt des Wettbewerbsjahres", erklärte Köhler. "Mit den gemeinsamen Trainings und Aktivitäten der MINT-Akademie wollen wir den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, ihren großen Auftritt zu proben und so das Lampenfieber zu senken. Gleichzeitig möchten wir den Teamgeist untereinander stärken, damit sich alle an diesem besonderen Tag gegenseitig unterstützen und das Bundesfinale in vollen Zügen genießen können."

Einblick in aktuelle Forschung am MOIN CC

Nach dem Coaching und einem gemeinsamen Mittagessen besuchte die Gruppe das Molecular Imaging North Competence Center (MOIN CC), eine zentrale Einrichtung für präklinische Bildgebung der Medizinischen Fakultät und der Uni Kiel. Prof. Dr. Jan-Bernd Hövener, Leiter des Zentrums, nahm sich viel Zeit, um den Jugendlichen die verschiedenen Bildgebungsgeräte zu erklären und ihre Fragen zu beantworten. Außerdem erfuhren die Teilnehmenden mehr über die Forschungsprojekte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am MOIN CC. Ein großes Anliegen des Teams ist es, Verfahren zu entwickeln, die Krankheiten oder den Verlauf von Therapien bereits in sehr frühen Stadien sichtbar machen und so die Heilungschancen signifikant erhöhen können. An verschiedenen Stellen zeigten sich auch Anknüpfungspunkte zu den Jugend forscht-Projekten der Schülerinnen und Schüler, die Raum für einen tiefergehenden Austausch in der Zukunft bieten.

Die MINT-Akademie fördert den Nachwuchs