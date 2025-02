Jugend forscht: Nachwuchstalente präsentieren ihre Forschungsprojekte

"Jugend forscht" möchte junge Menschen für die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, begeistern. Die Teilnehmer*innen arbeiten dabei wie echte Wissenschaftler*innen: Sie suchen sich eigenständig Themen, stellen Hypothesen auf und überprüfen diese mit Experimenten. Am Wettbewerbstag präsentieren sie ihre Ergebnisse an selbstgestalteten Ständen und stellen sich den Fragen einer Fachjury aus Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen.

Der Wettbewerb ist in verschiedene Altersklassen unterteilt: In der Junior-Kategorie treten Schülerinnen und Schüler von der 4. Klasse bis zum Alter von 14 Jahren an. Daneben gibt es Kategorien für ältere Jugendliche bis hin zum ersten Studienjahr und einem Alter von 21 Jahren. Die Erstplatzierten jedes Fachgebiets qualifizieren sich für die Landeswettbewerbe und haben die Chance, bis zum Bundesfinale zu kommen.

Kreativität und Eigeninitiative sind gefragt

Die Jury bewertet die Projekte nach drei Hauptkriterien: Wie hoch ist der Eigenanteil der Forschungsarbeit? Wie kreativ wurde das Thema umgesetzt? Und wie originell und neuartig sind die Ergebnisse? Dr. Silke Feuerriegel von "Jugend forscht" betont bei einem Rundgang die besonderen Leistungen der jungen Forscherinnen und Forscher.

Die präsentierten Projekte zeigen eine beeindruckende Bandbreite: Von der Versiegelung von Holz mit Bienenwachs zum Schutz vor Schädlingen über die Herstellung von nachhaltigem Plastik bis hin zur Erforschung wasserabweisender Eigenschaften bei Pflanzen ist alles dabei. Auch technische Themen wie das Brechen von Laserstrahlen über einen Steg, die Erkennung von Rehkitzen mit Wärmedrohnen oder die Tumorerkennung mithilfe von Künstlicher Intelligenz werden von den jungen Talenten bearbeitet.

Forscherdrang für die Zukunft