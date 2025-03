Autonomes Fährschiff soll den Nahverkehr auf der Kieler Förde revolutionieren

Als Teststrecke für das ambitionierte Vorhaben ist die Schwentinemündung zwischen den Anlegern Dietrichsdorf und Wellingdorf auf dem Ostufer der Kieler Förde vorgesehen. Eine eigens gegründete Projektgruppe, bestehend aus der CAPTN-Initiative, der Fachhochschule Kiel, der Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH, der Landeshauptstadt Kiel und dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, treibt das Projekt voran.

Ziel ist es, im Jahr 2028 eine speziell für diesen Zweck konstruierte Fähre in Betrieb zu nehmen. Zunächst soll sie noch teilautonom, also mit einem Besatzungsmitglied an Bord, verkehren. Später dann ist der vollautonome Betrieb geplant. Fußgänger und Radfahrer sollen so schnell und bequem von einem Ufer der Schwentinemündung zum anderen gelangen können.

Große Vorteile für Pendler und Umwelt

Die selbstfahrende Pendelfähre hätte gleich mehrere Vorteile: Zum einen würde sie Mitarbeitern und Studenten der Fachhochschule Kiel eine deutlich kürzere Anfahrt zur FH in Neumühlen-Dietrichsdorf ermöglichen. Zum anderen kämen sie von dort schneller zu den Räumlichkeiten der Hochschule auf dem Seefischmarktgelände in Wellingdorf, da der Umweg über die Alten Schwentinebrücken entfiele.

Auch die bereits bestehende Schwentinefährlinie der Schlepp-und Fährgesellschaft Kiel (SFK) würde profitieren: Sie müsste nur noch einen der beiden Anleger bedienen und könnte daher in kürzeren Intervallen zwischen dem Kieler West- und Ostufer pendeln.

Kiels Mobilitätsdezernentin Alke Voß sieht in dem Projekt viele Vorteile: "Unsere großartige pragmatische Zusammenarbeit in den letzten Monaten für die Realisierung einer teilautonomen Fähre auf der Schwentine ist ein Aushängeschild für die Wissenschaftsstadt Kiel! Hier wird die maritime Zukunft gemacht. Wir sorgen in Kiel für bessere Verkehre auf dem Wasser und nebenbei gehen wir mit autonomen Fähren noch das Problem des Fachkräftemangels auf dem Wasser an."

Auch Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen unterstreicht die Bedeutung des Vorhabens: "Das autonome Fahren ist eines der maßgeblichen Zukunftsthemen und alternative, umweltschonende Antriebe sind erforderlich für die Verkehrswende. Daher fördern und unterstützen wir seit mehreren Jahren die CAPTN-Initiative."

Innovative Technik made in Schleswig-Holstein