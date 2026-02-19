Was ändert sich konkret für euch?

Der Radweg entlang der Saarbrückenstraße entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an modernen Fahrradverkehr. Deshalb verdoppelt die Stadt Kiel die Breite des Fahrradstreifens auf zwei Meter. Das schafft deutlich mehr Platz zum Überholen und erhöht eure Sicherheit im Straßenverkehr. Die Maßnahme wurde vom Ortsbeirat Hassee/Vieburg und dem Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität genehmigt.

Wie profitieren Menschen mit Einschränkungen?

Die Umbaumaßnahme geht weit über den Radweg hinaus. Die Kreuzung Saarbrückenstraße/Stadtrade wird mit taktilen Elementen und akustischen Signalen ausgestattet. So können seheingeschränkte Menschen die Kreuzung künftig sicher überqueren. Auch die Bushaltestelle "Stadtrade" wird zu einem späteren Zeitpunkt barrierefrei umgebaut.

Warum müssen Bäume weichen?

Für den barrierefreien Ausbau von Geh- und Radweg muss der angrenzende Grünstreifen schmaler werden. Deshalb werden in den kommenden Tagen die vorhandenen Bäume entfernt. Als Ersatz pflanzt die Stadt standortgerechte Obst- oder Laubbäume mit vorgeschriebenem Stammdurchmesser. Der Standort wird optimal für das Wachstum der neuen Bäume vorbereitet.

Wann beginnen die Arbeiten?

Die Umbauarbeiten starten in Kürze. Zunächst erfolgt die Entfernung der Bäume, danach der Ausbau des Radwegs auf zwei Meter Breite. Die weiteren Maßnahmen wie der barrierefreie Umbau der Kreuzung und der Bushaltestelle folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Stadt setzt damit ein klares Zeichen für nachhaltige Mobilität und Inklusion.

Auf der Suche nach weiteren Neuigkeiten aus eurer Stadt? Wir von kiel-magazin.de halten euch über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden.