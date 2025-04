XXL-Spielepunkte beleben die Holtenauer Straße in Kiel

Seit dem 24. April 2025 gibt es in der Holtenauer Straße in Kiel ein neues Highlight für Kinder und Familien: An fünf verschiedenen Orten laden bunte XXL-Spielepunkte zum Hüpfen, Springen und Spielen ein. Himmel und Hölle, ein Labyrinth oder ein spannendes Buchstaben-Hüpfspiel bringen neues Leben in das Quartier.