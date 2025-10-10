Workshop zur Entdeckung der Kunst von Gretel Riemann

Wann? Kinderworkshop am 22. und 24. Oktober, Erwachsenenworkshop am 26. Oktober und 2. November 2025 Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt? Kostenlos Anmeldung? Unter 0431 9013425

Workshops zur Ausstellung "FESTHALTEN" – Kreativität erleben

Das Stadtmuseum Warleberger Hof lädt euch im Rahmen der Ausstellung "FESTHALTEN" von Gretel Riemann zu zwei kostenlosen Workshops ein. Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene gestalten unter Anleitung von Uta Kathleen Kalthoff individuelle Kunstwerke und erleben die Werke der Künstlerin auf neue Weise.

Im Kinderworkshop entdeckt ihr die Gemälde von Gretel Riemann und gestaltet daraus euer eigenes Traumhaus. Die Künstlerin zeigt euch, wie ihr aus drei Gebäudeteilen aus den Bildern neue Häuser zusammensetzt und kreativ werdet. Der Workshop findet am Mittwoch, 22. Oktober 2025 und am Freitag, 24. Oktober 2025, jeweils von 10.30 bis 12 Uhr im Stadtmuseum Warleberger Hof statt. Für Kinder ab 8 Jahren ist der Eintritt frei. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 0431 9013425, maximal acht Kinder plus Begleitung können teilnehmen.

Metamorphosen der Stadt – Workshop für Erwachsene

Im Workshop für Erwachsene entwickelt ihr nach einer Kurzführung durch die Ausstellung mit Bildausschnitten und Buntstiften eine eigene Collage. So erhaltet ihr einen neuen Blick auf die städtischen Motive von Gretel Riemann und könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Der Workshop findet am Sonntag, 26. Oktober 2025 sowie am Sonntag, 2. November 2025, jeweils ab 11 Uhr im Stadtmuseum Warleberger Hof statt und endet gegen 13 Uhr. Auch hier ist der Eintritt frei. Eine Anmeldung unter 0431 9013425 ist erforderlich, es stehen maximal zehn Plätze zur Verfügung. Bringt gerne Nagelscheren, Lineal und Buntstifte mit.

