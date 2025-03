Superseven: Kompostierbare Verpackungen als Alternative zu Plastik

Plastikmüll stellt eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit dar. Verpackungen aus konventionellem Kunststoff sind oft schwer recycelbar und belasten Meere sowie Böden. Superseven hat sich dieser Herausforderung angenommen und mit seiner Marke Repaq eine Verpackungslösung entwickelt, die nicht nur optisch und funktional überzeugt, sondern auch 100% kompostierbar ist.

Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und verfolgt von Anfang an einen konsequent nachhaltigen Ansatz. Die Repaq-Verpackungen bestehen aus Zellulose, Papier und anderen biologisch abbaubaren Materialien, die sich innerhalb von nur 42 Tagen vollständig zersetzen – sogar im heimischen Gartenkompost. Damit bieten sie eine echte Alternative zu Plastikverpackungen, ohne dass Kunden auf Transparenz oder Reißfestigkeit verzichten müssen.

Ein besonderer Vorteil dieser Verpackungslösungen ist die Transparenz in der Lieferkette. Hier kommt moderne Technologie ins Spiel: Unternehmen, die Repaq-Produkte nutzen, können per Blockchain-Lösung die Herkunft und Verarbeitung der Materialien nachvollziehen. So wird sichergestellt, dass alle Verpackungen tatsächlich aus nachhaltigen Quellen stammen und keine versteckten Kunststoffe enthalten. Auch die Webseite ist überaus informativ und bietet in einem umfassenden FAQ alle Infos, die in diesem Artikel keinen Platz gefunden haben.

SubCtech: Grüne Energie für die maritime Wirtschaft

Während Superseven an Land für weniger Müll sorgt, arbeitet SubCtech an nachhaltigen Energielösungen für die maritime Industrie. Die Seefahrt gehört zu den emissionsintensivsten Wirtschaftssektoren weltweit, weshalb klimafreundliche Technologien dringend benötigt werden.

Das Kieler Start-up entwickelt Energiespeicher- und Überwachungssysteme für Schiffe, Offshore-Windparks und wissenschaftliche Meeresforschung. Besonders im Fokus stehen dabei Batteriesysteme, die fossile Brennstoffe ersetzen können. Die Lösungen von SubCtech helfen dabei, CO2-Emissionen zu reduzieren und Schiffe effizienter zu betreiben, was insbesondere mit den neuen Klimazielen der EU im Einklang steht.

Neben der Speicherung nachhaltiger Energie ist auch das Thema CO2-Kompensation ein wichtiger Aspekt. Hier kommt eine weitere technologische Innovation ins Spiel: Blockchain-basierte CO2-Zertifikate. Mithilfe von Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain könnten Emissionen fälschungssicher dokumentiert und kompensiert werden. Große Reedereien oder Logistikunternehmen könnten ihre CO2-Einsparungen direkt nachverfolgen, was den Zertifikate-Handel transparenter und effizienter macht.

Die Rolle der Blockchain-Technologie in nachhaltigen Unternehmen

Während Blockchain bisher vor allem mit Kryptowährungen in Verbindung gebracht wird, zeigt sich zunehmend ihr Potenzial für nachhaltige Lieferketten, Finanzprozesse und Umweltzertifikate. Beide Kieler Start-ups setzen gezielt auf digitale Lösungen, um ihre Prozesse sicherer und transparenter zu gestalten.

Superseven könnte Blockchain nutzen, um fälschungssichere Nachweise über die Herkunft der Rohstoffe seiner Verpackungen zu liefern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Finanzsektor: Beide Start-ups operieren international und sind auf schnelle, effiziente Finanztransaktionen angewiesen.

Kiel als Innovationsstandort für Nachhaltigkeit und Technologie

Die Erfolge von Superseven und SubCtech zeigen, dass Kiel mehr als nur eine maritime Stadt ist – sie ist auch ein Zentrum für nachhaltige Innovationen. Die Nähe zu Forschungseinrichtungen wie der Christian-Albrechts-Universität und dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum bietet ideale Voraussetzungen für technologiegetriebene Start-ups. Zudem sorgt die Stadt mit Initiativen wie dem Kieler Klimaschutzprogramm 2035 für ein innovationsfreundliches Umfeld.

Nachhaltigkeit und Technologie sind längst keine Gegensätze mehr, sondern ergänzen sich ideal. Superseven und SubCtech machen es vor: Durch smarte Lösungen und digitale Prozesse lassen sich ökologische und ökonomische Ziele vereinen. Und mit Kiel als Heimat für innovative Ideen könnte diese Entwicklung erst der Anfang sein.