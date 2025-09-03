Werkschau der Schule für Schauspiel Kiel: Studierende zeigen ihr Können

Einblick in die Schauspielausbildung

Die Veranstaltung findet in der Schule für Schauspiel Kiel statt. Besucherinnen und Besucher erhalten eine einmalige Gelegenheit, die Schauspielausbildung hautnah zu erleben. Die Studierenden zeigen dabei, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben und welche Fortschritte sie gemacht haben.

Die Werkschau bietet einen authentischen Blick hinter die Kulissen der professionellen Schauspielausbildung. Zuschauerinnen und Zuschauer können direkt miterleben, wie die angehenden Schauspielenden ihr Handwerk erlernen und perfektionieren. Die Studierenden demonstrieren ihre erworbenen Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der darstellenden Kunst.

Vielfältiges Bühnenprogramm

Das Programm umfasst drei verschiedene Elemente: Szenen, Rollen und Songs. Diese Vielfalt zeigt die unterschiedlichen Aspekte der Schauspielausbildung auf. Die Studierenden wechseln zwischen dramatischen Szenen, charakteristischen Rollendarstellungen und musikalischen Einlagen.

Jeder Programmpunkt bietet den angehenden Schauspielenden die Möglichkeit, verschiedene Facetten ihres Könnens zu präsentieren. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben dabei eine spannende und abwechslungsreiche Aufführung, die die Bandbreite der modernen Schauspielausbildung widerspiegelt.

Kostenloser Zugang für alle Interessierten

Der Eintritt zur Werkschau ist völlig kostenlos. Diese Entscheidung ermöglicht es allen Interessierten, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, an der Veranstaltung teilzunehmen. Familien, Theaterliebhaber und Menschen, die sich für Schauspiel interessieren, können ohne Kosten dabei sein.

Die Schule für Schauspiel Kiel möchte mit dem kostenlosen Eintritt möglichst viele Menschen erreichen. Gleichzeitig erhalten die Studierenden die Chance, vor einem größeren Publikum aufzutreten und wertvolle Bühnenerfahrung zu sammeln.

Anmeldung erforderlich

Interessierte sollten sich vorab anmelden. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@schule-fuer-schauspiel.de. Diese Voranmeldung hilft der Schule bei der Planung und stellt sicher, dass alle Besuchenden einen Platz erhalten.

Die Werkschau am 9. September 2025 verspricht ein besonderer Abend zu werden, der Einblicke in die Welt der Schauspielausbildung gewährt und gleichzeitig hochwertige Unterhaltung bietet.