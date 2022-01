Wegweiser "Was? Wann? Wo?" neu aufgelegt

Das Heft informiert über Beratungsstellen, Dienstleistungen und Ansprechpersonen und bietet darüber hinaus Fakten und Fotos rund um die Themen Leben, Arbeiten und Studieren in Kiel.



Die 34. Auflage der Broschüre ist 92 Seiten stark. Sie liegt zur kostenlosen Mitnahme an mehreren Stellen aus: im Rathaus im Raum vor dem Einwohnermeldeamt (Haupteingang), im Verwaltungszentrum Saarbrückenstraße 147, in der Zentralbücherei, Andreas-Gayk-Straße 31, im Welcome Center, Stresemannplatz 1-3, im Städtischen Krankenhaus sowie in den Stadtteilbürgerämtern und den Stadtteilbüchereien.