WE ARE GYM im spce Muthesius: Wenn Kunst und Körper verschmelzen

Du kennst das Gefühl im Fitnessstudio: Der Schweiß rinnt, die Muskeln brennen, dein Körper arbeitet mit den Geräten. Doch was passiert, wenn diese vertraute Erfahrung zu Kunst wird? Die Ausstellung "WE ARE GYM" im spce Ausstellungsraum in Kiel revolutioniert deine Wahrnehmung von Bewegung, Körper und Interaktion. Vom 17. Juli bis zum 18. Oktober 2025 verwandelt sich die Andreas-Gayk-Straße 7-11 in einen Erlebnisraum, der Fitnessstudio und Kunstgalerie verschmelzen lässt.