Wasserski- und Wakeboardanlagen in Schleswig-Holstein

Die Wasserskiparks sind gut ausgestattet und bieten Spaß und Erholung für einen Tag am See. Viele Anlagen bieten für Wasserski- und Wakeboardanfänger Einsteigerprogramme und Schnupperkurse. Hier eine Auswahl:

1. Kieler Wasserski-Club e.V.

Seit 1961 befindet sich die Wasserskistrecke des 1. Kieler Wasserski-Clubs auf dem Passader See. Die Anlage verfügt über Slalomfeld und Figurenstrecke, alle Arten von Ski, behindertengerechte Einrichtungen sowie ein eigenes Clubhaus direkt am See. www.1kwsc.de

Wasserski-und Wakeboardpark Süsel

Wasserskipark mit drei Bahnen unterschiedlicher Länge, einem Campingplatz, kleiner Badebucht, Spielplatz, Grillplatz, Volleyballfeld sowie einem Shop. www.wasserski-suesel.de

Wasserskipark Jagel

Bis zu neun Personen können gleichzeitig am 800 m langen Schleppseil über den 6,5 Hektar großen künstlichen See gezogen werden. Die Geschwindigkeit beträgt bis zu 58 km/h. www.wasserski-jagel.de

