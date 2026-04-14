Kieler Perspektiven: Vorträge und Diskussion im Baukulturforum

Wann? Mittwoch, 29. April 2026, 19.00 Uhr Wo? Forum für Baukultur Anmeldung: Hier kostenfrei anmelden

Was erwartet euch bei der Veranstaltung?

Im Mittelpunkt steht der Alte Markt – ein Ort, der polarisiert und zugleich fasziniert. Drei Vorträge beleuchten verschiedene Perspektiven: von der Nachkriegsmoderne über historische Entwicklungen bis hin zu visionären Zukunftskonzepten. Anschließend könnt ihr mitdiskutieren und eigene Ideen einbringen.

Dr. Christine Kämmerer nimmt euch mit in die Zeit des Wiederaufbaus. Ihr Vortrag "Es war einmal ... die Zukunft" zeigt, wie die Architektur der Nachkriegsmoderne Kiel prägte. Die Pavillons am Alten Markt sind Zeitzeugen dieser Epoche – funktional, schnörkellos und heute oft unterschätzt oder als Bausünde empfunden. Kämmerer erklärt, warum diese Bauten Teil der Kieler Identität sind und welche Geschichten sie erzählen.

Wie hat sich der Alte Markt verändert?

Rolf Fischer vom Verein Kieler Stadtgeschichte blickt zurück. Sein Vortrag "Der Blick zurück" zeichnet die Entwicklung des Alten Markts nach – von seinen Anfängen bis zur heutigen Gestalt. Historische Aufnahmen und Anekdoten machen deutlich, wie sehr sich der Platz im Laufe der Jahrzehnte gewandelt hat. Fischer zeigt, welche städtebaulichen Entscheidungen den Ort formten und warum manche davon bis heute nachwirken.

Julian Weyer von C.F. Møller Architects aus Dänemark präsentiert konkrete Visionen für die Zukunft. Sein Vortrag "Zukunft Alter Markt" stellt Konzepte vor, die den Platz beleben und aufwerten könnten. Weyer zeigt, wie zeitgemäße Stadtentwicklung funktioniert: nachhaltig, menschenzentriert und mutig. Seine internationalen Erfahrungen bieten spannende Impulse für Kiel.

Warum lohnt sich die Diskussion?

Nach den Vorträgen beginnt der wichtigste Teil des Abends: der Austausch mit euch. Stadträtin Doris Grondke betont: "Schöne Städte sind schöner! Dafür braucht es eine gut gestaltete Architektur und einen Städtebau, der auf Beständigkeit ausgelegt ist." Die Veranstaltung bietet Raum für kritische Fragen, neue Perspektiven und gemeinsames Nachdenken. Bringt eure Ideen ein und gestaltet die Debatte mit.

Auf der Suche nach weiteren spannenden Veranstaltungen in Kiel? Wir von kiel-magazin.de halten euch über kulturelle Highlights im Norden auf dem Laufenden.