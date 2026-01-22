Vegan im Alltag: So gelingt die Umstellung
"Veganuary" ist aktuell in aller Munde. Dabei handelt es sich um eine Wortschöpfung aus vegan und Januar. Der Gedanke dahinter: Mindestens im Januar und möglichst darüber hinaus auf tierische Produkte zu verzichten. Wir geben Tipps an die Hand, wie der vegane Lebensstil dauerhaft gelingen kann.
Was bedeutet "vegan im Alltag"?
2014 startete die erste "Veganuary"-Kampagne, welche 3.000 Teilnehmer umfasste. Ziel ist es, Menschen für eine vegane Ernährungsweise zu motivieren. Vegan bedeutet den vollständigen Verzicht auf alle tierischen Lebensmittel. Für "Vegan im Alltag" existiert keine einheitliche Definition.
Viele Veganer möchten, dass kein Tier mehr für den menschlichen, alltäglichen Konsum herhalten muss. Tiere sollen geschützt und ihnen ein schönes Leben ermöglicht werden. "Vegan im Alltag" kann neben einer pflanzlichen Ernährung somit auch den Verzicht weiterer tierischer Produkte, wie Kleidung, umfassen. Dazu zählen tierische Stoffe wie Wolle und Leder, aber auch Kosmetikprodukte, die tierische Inhaltsstoffe enthalten.
Deshalb entscheiden sich immer mehr Menschen für eine pflanzliche Ernährung
Laut Angaben der Verbraucherzentrale ernähren sich rund 8 Millionen Menschen vegetarisch und davon etwas mehr als eine Million Menschen vegan. Die Tendenz sei steigend und die Gründe hierfür vielfältig. Menschen, die sich für eine pflanzliche Ernährung entscheiden, tun dies meist aus ethischen Gründen.
Viele Veganer lehnen es zum Beispiel ab, dass Tiere getötet werden, denen es eigentlich noch gut geht oder die leiden. Viele Menschen erfahren aber auch nach und nach mehr über die Missstände in der landwirtschaftlichen Tierhaltung und überdenken deswegen ihren Fleischkonsum.
So gelingt die Umstellung im Alltag besonders leicht
Damit die Umstellung im Alltag gelingt, ist es wichtig, sich mit einer veganen Lebensweise auseinanderzusetzen. Welche tierischen Produkte nutze ich aktuell? Wie kann ich diese mit pflanzlichen Alternativen ersetzen? Welche veganen Rezepte gibt es und welche Lebensmittel benötige ich hierfür?
Ein konkreter Plan, wie die neue Ernährungsweise Schritt für Schritt im Alltag Einzug halten kann, hilft dabei, dass die Umstellung tatsächlich gelingen kann. Zu dieser Inventur zählen auch weitere Produkte wie die eigene Kleidung oder die Kosmetik. Schritt für Schritt diese Produkte zu ersetzen, ebnet den Weg zu einer veganen Lebensweise.
Wie erleichtern vegane Produkte und Alternativen den Einstieg?
Besonders für Menschen, die gerne tierische Produkte auch aufgrund des Geschmacks essen, kann sich der Umstieg auf eine pflanzliche Lebensweise schwieriger gestalten. Vegane Fisch- und Fleischersatzprodukte können den Umstieg erleichtern. Auf dem Markt gibt es bereits eine Vielzahl dieser Produkte, die an klassische Wurst-, Fleisch- und Fischarten erinnern sollen.
Ob vegane Mini-Schnitzel oder ein veganer Aufschnitt: Die Lebensmittel enthalten oft auch wertvolles pflanzliches Protein. Denn wer ab sofort "vegan im Alltag" lebt, verzichtet auch auf tierisches Protein. Pflanzliche Proteinquellen finden sich aber nicht nur hier, sondern auch in anderen Lebensmitteln wie Tofu, Bohnen, Nüssen und Co.
Praktische Tipps, die helfen, vegan zu leben
Neben den bereits genannten Fisch- und Fleischersatzprodukten gibt es noch weitere praktische Tipps, die dabei helfen können, veganer zu leben:
- Kala Namak, ein Schwefelsalz, ist ein Geheimtipp, um sich dem Geschmack von Eiern anzunähern.
- Kuhmilch durch Soja-, Hafer-, Mandel- oder einen Reisdrink ersetzen.
- Wer auf Käse nicht verzichten möchte, erhält hier eine Vielzahl an pflanzlichen Ersatzprodukten.
Fazit: Vegane Lebensweise kann gelingen
Eine dauerhafte Umstellung auf eine vegane Lebensweise kann gelingen, sofern nicht das Gefühl entsteht, auf etwas verzichten zu müssen. Auf dem Markt steht hierfür eine Vielzahl von Produkten und Alternativen bereit.