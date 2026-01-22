Vegan im Alltag: So gelingt die Umstellung

Was bedeutet "vegan im Alltag"?

2014 startete die erste "Veganuary"-Kampagne, welche 3.000 Teilnehmer umfasste. Ziel ist es, Menschen für eine vegane Ernährungsweise zu motivieren. Vegan bedeutet den vollständigen Verzicht auf alle tierischen Lebensmittel. Für "Vegan im Alltag" existiert keine einheitliche Definition.

Viele Veganer möchten, dass kein Tier mehr für den menschlichen, alltäglichen Konsum herhalten muss. Tiere sollen geschützt und ihnen ein schönes Leben ermöglicht werden. "Vegan im Alltag" kann neben einer pflanzlichen Ernährung somit auch den Verzicht weiterer tierischer Produkte, wie Kleidung, umfassen. Dazu zählen tierische Stoffe wie Wolle und Leder, aber auch Kosmetikprodukte, die tierische Inhaltsstoffe enthalten.

Deshalb entscheiden sich immer mehr Menschen für eine pflanzliche Ernährung

Laut Angaben der Verbraucherzentrale ernähren sich rund 8 Millionen Menschen vegetarisch und davon etwas mehr als eine Million Menschen vegan. Die Tendenz sei steigend und die Gründe hierfür vielfältig. Menschen, die sich für eine pflanzliche Ernährung entscheiden, tun dies meist aus ethischen Gründen.

Viele Veganer lehnen es zum Beispiel ab, dass Tiere getötet werden, denen es eigentlich noch gut geht oder die leiden. Viele Menschen erfahren aber auch nach und nach mehr über die Missstände in der landwirtschaftlichen Tierhaltung und überdenken deswegen ihren Fleischkonsum.