Wann? 13. bis 15. März 2026, Fr und Sa jeweils 14.00 bis 20.00 Uhr, So 12.00 bis 18.00 Uhr Wo? Ostseekai Eintritt: 20,- Euro Tickets: Hier direkt bestellen

Was erwartet euch auf der Messe?

27 Winzerbetriebe und fünf Genussaussteller laden euch ein, Hunderte von Weinen und Sekten zu entdecken. Mit eurem Tagesticket könnt ihr an allen Ständen kostenlos probieren und eure Favoriten direkt vor Ort kaufen. Die Almburschen und Käse-Spezialitäten Lindenberg runden das Erlebnis mit perfekt abgestimmten Häppchen ab. Der Weinjahrgang 2025 überzeugt mit hohem Qualitäts- und Aromapotenzial – trotz geringer Erntemenge.

Wie findet ihr euren Lieblingswein?

Neu in diesem Jahr: Vinola, eure KI-Weinberatung! Die virtuelle Weinexpertin gibt euch kompetente Empfehlungen und findet in Sekunden eure Favoriten. Einfach am Messe-Bildschirm oder per Handy eingeben und gezielt probieren. Zusätzlich hilft euch der Wein-Finder auf der Website – dort sind kurz vor Messestart alle Weine und Winzerbetriebe abrufbar. So könnt ihr systematisch nach euren Vorlieben suchen.

Welche Highlights bietet das Rahmenprogramm?

Das kostenlose Rahmenprogramm steckt voller Entdeckungen:

Tasting "What the f... are Proxies?" – hochwertige alkoholfreie Wein-Alternativen

Weinhoheiten aus Rheinhessen, der Mosel und der Pfalz stellen ihre Anbaugebiete vor

Vergleichende Weinproben mit reichlich Fachwissen

Offene Verkostungszone mit Winzer-Highlights und Bestsellern

Vortrag: "Was fasziniert an Wein?"

Wann könnt ihr vorbeikommen?

Die Messe öffnet am Freitag und Samstag jeweils von 14.00 bis 20.00 Uhr, am Sonntag von 12.00 bis 18.00 Uhr. Der Veranstaltungsort am Ostseekai bietet eine trendige Atmosphäre für den Austausch mit anderen Weinbegeisterten. Die Leidenschaft der Winzerinnen und Winzer ist dabei genauso inspirierend wie die vielfältigen Tropfen.

Wie kommt ihr an Tickets?

Tickets kosten 20,- Euro pro Tag und sind unter www.die-weinmesse.com/tickets erhältlich. Das Glaspfand beträgt 5,- Euro. Mit einem Tagesticket könnt ihr an allen Ständen kostenlos probieren und den direkten Kontakt zu deutschen Weinerzeugern genießen. Mehr Informationen findet ihr auf die-weinmesse.com/weinmessen/kiel sowie auf Facebook und Instagram unter WEINmesseTour.