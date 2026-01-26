Wann? Samstag, 31. Januar 2026, um 19.30 Uhr Wo? Konzerthaus am Schloss Eintritt: ab 8,24 Euro Tickets: Hier direkt buchbar (nur noch Rollstuhlplätze verfügbar)

Was erwartet euch beim Semesterkonzert?

Ihr erlebt ein einzigartiges Musikprogramm, das den faszinierenden Topos der Nacht ins Zentrum rückt. Das Collegium Musicum und der Universitätschor Kiel bringen zusammen mit renommierten Solisten Werke des 19. Jahrhunderts auf die Bühne, die die Geheimnisse und die Ausdruckskraft der Nacht musikalisch einfangen.

Der Abend beginnt mit Mussorgskys "Eine Nacht auf dem kahlen Berge", das die Atmosphäre einer mystischen Hexennacht voller Energie und dunkler Orchesterklänge lebendig werden lässt. Anschließend taucht ihr mit Brahms’ Chorwerken "Gesang der Parzen“ und "Schicksalslied“ in intensive harmonische Farbwechsel und dramatische Stimmungen ein – düster und bewegend zugleich.

Warum sind die Werke so besonders?

Jedes Werk im Programm beleuchtet die Nacht aus einer anderen Perspektive. Mussorgsky schafft mit seinem Stück eine klangliche Erzählung voller unbändiger Kraft. Brahms‘ Kompositionen bestechen durch ihre emotionale Tiefe und die eindrückliche Darstellung menschlicher Schicksale. Mendelssohn Bartholdys „Die erste Walpurgisnacht“ vereint dramatische, humorvolle und lyrische Elemente und zeigt, wie Musik Geschichten lebendig werden lässt.

Mit Mendelssohns weltlicher Kantate wird die Ballade von Goethe musikalisch erzählt: Heidnische Bewohner verteidigen ihre Frühlingsriten mit List und Mut gegen christliche Unterdrückung. Ihr erlebt magische Nächte, orchestrale und vokale Vielfalt sowie die gelungene Mischung aus Humor, Drama und Lyrik.

Das Konzert bietet euch eine atmosphärische Klangreise durch unterschiedliche Facetten der Nacht. Ihr taucht ein in musikalische Welten, die vom Geheimnisvollen bis zum Befreienden reichen. Die Rückkehr ins Kieler Schloss sorgt für ein besonderes Erlebnis im traditionsreichen Ambiente.

Wer steht hinter dem musikalischen Erlebnis?

Unter der Leitung von Universitätsmusikdirektor Daniel Kirchmann performen Collegium Musicum und Universitätschor Kiel. Solistinnen und Solisten wie Monica Mangwhana (Alt), Namkoo Kang (Tenor) und Jisung Lee (Bass) bereichern das Konzert mit ihrer herausragenden stimmlichen Präsenz und sorgen für klangliche Höhepunkte.

Ihr bekommt einen klanggewaltigen und eindrucksvollen Konzertabend, der euch die Magie der Nacht auf ganz neue Weise erleben lässt. Mit der sorgfältigen Auswahl der Werke und der musikalischen Exzellenz der Ensembles ist der Abend ein echtes Highlight für Musikliebhaber.

