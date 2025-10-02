Home Suche Termine Branchenbuch
Strohfiguren aus der Probstei auf dem Kieler Rathausplatz

Kunstvolle Strohfiguren aus der Probstei bringen vom 3. bis 5. Oktober ländlichen Charme direkt ins Zentrum von Kiel – ein besonderer Hingucker für alle Besucherinnen und Besucher.

Strohfiguren zum Thema "Shawn das Schaf" in der Probstei
Strohfiguren bei den Korntagen in der Probstei, © Tourismusverband Probstei e.V.
Strohfiguren aus der Probstei: Ein Blickfang im Zentrum

Die Strohfiguren aus der Probstei sind erstmals während des Regional- und Bauernmarkts auf dem Kieler Rathausplatz zu sehen. Sie stehen mitten in der Innenstadt und ziehen mit ihrer kreativen Gestaltung alle Blicke auf sich. Die Figuren zeigen eindrucksvoll die enge Verbindung zwischen Kiel und dem ländlichen Umland.

Symbol für die Verbundenheit der Region

Mit den imposanten Strohfiguren setzen die Probsteier Korntage ein Zeichen für Zusammenhalt und Regionalität. Der Aufbau direkt am Rathaus macht die enge Kooperation zwischen Stadt und Umland für jeden erlebbar. So entsteht ein lebendiges Symbol für Gemeinschaft und Tradition.

Quelle:  Landeshauptstadt Kiel

Ortsinformationen

Kiel Rathausplatz
24103 Kiel
