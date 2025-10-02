Strohfiguren aus der Probstei auf dem Kieler Rathausplatz

Strohfiguren aus der Probstei: Ein Blickfang im Zentrum

Die Strohfiguren aus der Probstei sind erstmals während des Regional- und Bauernmarkts auf dem Kieler Rathausplatz zu sehen. Sie stehen mitten in der Innenstadt und ziehen mit ihrer kreativen Gestaltung alle Blicke auf sich. Die Figuren zeigen eindrucksvoll die enge Verbindung zwischen Kiel und dem ländlichen Umland.

Symbol für die Verbundenheit der Region

Mit den imposanten Strohfiguren setzen die Probsteier Korntage ein Zeichen für Zusammenhalt und Regionalität. Der Aufbau direkt am Rathaus macht die enge Kooperation zwischen Stadt und Umland für jeden erlebbar. So entsteht ein lebendiges Symbol für Gemeinschaft und Tradition.

