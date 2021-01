Special Olympics Schleswig-Holstein Landesspiele auf 2022 verschoben

"Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der weiter zu erwartenden Entwicklung ist eine Durchführung der Veranstaltung Mitte Mai in diesem Jahr nicht umsetzbar", erläutert Dieter Lutz, Vizepräsident Sport von Special Olympics Schleswig-Holstein: "Zudem ist es in der momentanen Situation für unsere Sportler*innen nicht möglich, sich ausreichend auf die sportlichen Wettbewerbe vorzubereiten. Diese Entscheidung ist uns besonders in Hinblick auf unsere Athlet*innen nicht leichtgefallen."



Unter dem Veranstaltungsmotto "Gemeinsam stark!" werden bei den Special Olympics Landesspielen bis zu 650 Athleten in einer Vielzahl von Sportarten an den Start gehen. Das Zentrum der Veranstaltung wird dabei das Sportforum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bilden.

Neben den sportlichen Wettbewerben sollen die Special Olympics durch ein vielfältiges Rahmenprogramm abgerundet werden. All das sei, so die Organisatoren, in den kommenden Monaten nicht durchführbar.



Die auf das kommende Jahr verschobenen Spiele werden auch dann unterstützt vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, der Landeshauptstadt Kiel und von den schleswig-holsteinischen Sparkassen.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel