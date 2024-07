Deutschland-Schulticket in Kiel: Wie Schüler & Azubis profitieren.

Ab dem 1. Januar 2025 wird das Deutschland-Schulticket für Schüler an allgemeinbildenden und privaten Schulen in Schleswig-Holstein eingeführt. Auch Auszubildende in schulischer Ausbildung ohne Arbeitgeber können von diesem rabattierten Deutschlandticket profitieren. In diesem Artikel erfährst du, wie das Ticket in Kiel funktioniert und welche Übergangslösungen es bis zur offiziellen Einführung gibt.