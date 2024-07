Fahrzeuge der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel unter dem Hammer

Um an der Auktion teilzunehmen, musst du dein verdecktes Gebot bis zum 31. Juli 2024 einreichen. Die Fahrzeuge werden unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung an den Höchstbietenden versteigert. Eine vorherige Besichtigung ist in der Neufeldtstraße möglich.

Insgesamt kommen 13 Fahrzeuge unterschiedlicher Art unter den Hammer, von großen und kleinen PKW bis zu Booten, Anhängern und Baumaschinen. Die Laufleistungen der Fahrzeuge betragen zwischen 76.491 und 304.183 Kilometern; die Betriebsstunden der Boote und Baumaschinen liegen zwischen 473 und 3.722 Stunden.

Die Mindestgebote starten bei 420,- Euro für einen Deichselanhänger und gehen bis zu einem Radlader mit einem Startgebot von 12.400,- Euro. Detaillierte Gutachten zu den einzelnen Fahrzeugen findest du auf der Website.

Alle wichtigen Informationen wie Gebotsbedingungen und -ablauf, einen Lageplan der Besichtigungsflächen und eine detaillierte Übersicht der Fahrzeuge findest du ebenfalls auf der Webseite der Universität.

Egal ob du ein günstiges Alltagsauto, einen Transporter für dein Gewerbe oder ein Boot für deine Freizeit suchst – bei der Fahrzeugauktion der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist vielleicht etwas Passendes für dich dabei.