Ursprünglich sollte die Hörnbrücke bereits im August 1997 fertiggestellt werden, doch aufgrund von Konstruktionsschwierigkeiten in der Rostocker Werft konnte dieser Termin nicht eingehalten werden. Zur Eröffnung des Norwegenterminals mit der damaligen norwegischen Königin Sonja wurde allerdings dringend eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger benötigt. Da die Hörnbrücke noch nicht einsatzbereit war, veranlasste der frisch ins Amt gewählte Oberbürgermeister Norbert Gansel kurzerhand den Bau einer Rollverschubbrücke. Innerhalb von nur vier Monaten entstand so die "Schwester" der Klappbrücke, die auch heute noch bei Bedarf eine zuverlässige Alternative darstellt.

Das Projekt wurde von den renommierten Architekten des Hamburger Büros gmp und dem weltbekannten Bauingenieur Jörg Schlaich realisiert. Schlaich, auch bekannt als "Brückenpapst", zeichnete unter anderem für das Dach des Münchener Olympiastadions verantwortlich und war kürzlich an der Entwicklung eines Wassersportzentrums für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris beteiligt.

Im Nachhinein erwies sich diese Verzögerung als Glücksfall. In letzter Zeit sorgte die Brücke nämlich auch für Frust. Nach einem längeren Ausfall aufgrund von Sturmschäden im Oktober 2023 war die Brücke pünktlich zur Kieler Woche wieder in Betrieb. Am 18. Juli trat dann erneut ein Fehler auf, laut Daniela Klohn aus dem Bereich Ingenieurbau ein Problem mit einer Klemme, das glücklicherweise schnell identifiziert und behoben werden konnte.

Dennoch ist klar: Mittelfristig steht bei der Hörnbrücke – wie bei allen beweglichen Brücken – eine grundlegende Instandsetzung oder sogar ein Ersatzneubau an, um eine zuverlässige Querung der Kieler Förde auch in Zukunft zu gewährleisten. 27 der erwartbaren 30 Lebensjahre der Brücke sind schließlich bereits verstrichen.