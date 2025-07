Vergessenes Hauptgebäude der Uni Kiel: Ausstellung zeigt verlorene Pracht

Das Kollegiengebäude war mehr als nur ein Universitätsgebäude – es bildete einen zentralen Baustein der Kieler Stadt- und Universitätsgeschichte . Am 25. Oktober 1954 wurde der größte der Kieler Gropiusbauten endgültig gesprengt. Die neue Universität entstand am westlichen Stadtrand.

Die Ausstellung "Zerbombt, gesprengt, vergessen?" zeigt in eindrucksvollen Bilddokumenten, seltenen Fundstücken und spannenden Anekdoten, wie das Gebäude an seinem früheren Standort im Schlossgarten aussah und was sich in diesem ehemaligen Universitätszentrum ereignete. Die Besucher erfahren Details aus der Zeit vor und nach der Zerstörung durch den Luftangriff 1944.

Anne Krohn, Alexander Lauterbach und Eva Fuhry kuratierten die Schau gemeinsam im letzten Jahr. Sie stellen eine wichtige Frage: Wie soll man in Zukunft mit den aufbewahrten Fragmenten und Darstellungen des Gebäudes umgehen? Sollte man an die Geschichte dieses Bauwerks öffentlich erinnern? Und wenn ja, in welcher Form?

Ein Jahr lang zu besichtigen

Die Ausstellung lädt Besucher dazu ein, in die Geschichte eines architektonisch bedeutsamen Kieler Bauwerks einzutauchen. Sie ist in der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung der CAU zu besichtigen und läuft noch bis Ende 2025.

Die Studierenden haben mit ihrer Forschungsarbeit nicht nur verschollene Objekte wiederentdeckt, sondern auch eine wichtige Debatte angestoßen. Sie zeigen, was verloren ging, und ermutigen die Besucher, ihre eigenen Ansichten und Ideen für eine angemessene Erinnerungskultur einzubringen.