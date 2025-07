Zeitreise durch die Apothekengeschichte in Kiel

Die Apotheke wurde 1894 als "Apotheke in Schiffbek" gegründet. Das Dorf Schiffbek lag damals noch im südlichen Holstein, bevor es zunächst in die Gemeinde Billstedt und schließlich 1937 nach Hamburg eingegliedert wurde . Die Gemeinde beantragte 1893 die Neuerrichtung einer Apotheke bei der preußischen Provinzialregierung für Schleswig-Holstein, da die über 3.000 Einwohner eine bessere medizinische Infrastruktur benötigten.

Das absolute Herzstück der Ausstellung bildet die denkmalgeschützte Offizin der Billstedter Apotheke aus Hamburg. Das Museum erwarb diese kostbare historische Einrichtung im September 2013 durch eine großzügige Schenkung der Eigentümerin Inge Oelschläger. Die Offizin ist der repräsentative Verkaufsraum einer Apotheke, in dem Kunden bedient und Arzneimittel verkauft wurden . Mit diesem Erwerb kehrt die Einrichtung quasi nach Schleswig-Holstein zurück, denn ihre Geschichte ist eng mit der Region verbunden.

Am 20. Oktober 2013 eröffnete die Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung ihre beeindruckende Apothekenausstellung als ersten Teil der Dauerausstellung. Auf 130 Quadratmetern können Besucherinnen und Besucher durch original erhaltene Verkaufs- und Arbeitsräume einer historischen Apotheke wandeln und dabei hautnah erleben, wie Arzneimittel im 19. Jahrhundert hergestellt wurden. Die Ausstellung ermöglicht einen authentischen Rundgang durch verschiedene Bereiche einer Apotheke und macht die Arbeitsweise vergangener Jahrhunderte lebendig.

Die ebenfalls ausgestellten Arbeitsräume der Lübecker St. Jakobi-Apotheke von 1874 ergänzen die Billstedter Offizin auf perfekte Weise. Diese außergewöhnlich gut erhaltenen Räume blieben nur durch das ausgeprägte Geschichtsbewusstsein der Eigentümerfamilie Stolle erhalten. Als 1946 moderne Arbeitsräume im Haupthaus am Koberg errichtet wurden, durften die alten Räume im Hinterhaus in einen regelrechten Dornröschenschlaf verfallen.

Hunderte von Schubladen und Standgefäßen mit Rohstoffen für Arzneimittel, Herstellungsgeräte, historisches Mobiliar und technische Einbauten blieben so über Jahrzehnte völlig unverändert erhalten. 1997 gelangten sie schließlich in die Kieler Sammlung. Die Geschichte der Apotheke ist außergewöhnlich gut dokumentiert, da sie sich 125 Jahre lang in Familienbesitz befand und der letzte Eigentümer die Entwicklung sorgfältig aufzeichnete.

Wirtschaftlicher Vorteil für die Schiffbeker

Die neue Apotheke brachte den Bewohnern von Schiffbek nicht nur den praktischen Vorteil kurzer Wege zu lebenswichtigen Arzneimitteln. Sie sparte ihnen auch erheblich Geld, denn in Holstein galt die preußische Taxe mit staatlich festgelegten Medikamentenpreisen. Die benachbarten Hamburger Apotheken durften dagegen einen zusätzlichen Zuschlag auf jedes Medikament erheben, was die Arzneimittel dort deutlich teurer machte.

Entlang der bis Schiffbek schiffbaren Bille entstanden zu dieser Zeit mehrere Fabriken, die kontinuierlich Arbeiterfamilien anzogen. Die Apotheke entwickelte sich deshalb von Anfang an wirtschaftlich sehr gut und wurde für einen größeren Geschäftsbetrieb ausgelegt.

Rundgang durch verschiedene Apothekenräume