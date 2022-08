7 Vorteile des Umstiegs auf E-Zigaretten

Und da E-Zigaretten noch nicht umfassend untersucht wurden, kennen wir die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen ihres Gebrauchs nicht. E-Zigaretten können jedoch eine möglicherweise weniger schädliche Alternative zum Rauchen von Tabakzigaretten sein. E-Zigaretten sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, da die Menschen nach Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten suchen.

Auch wenn die Sicherheit von E-Zigaretten noch umstritten ist, bestehen wenig Zweifel, dass sie sich positiv auf Ihr (Raucher-)Leben auswirken können. Hier sind sieben Möglichkeiten, wie E-Zigaretten Ihr Leben besser machen können:

1. E-Zigaretten können dabei helfen, mit dem Rauchen aufzuhören

Wenn Sie versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören, können E-Zigaretten ein hilfreiches Mittel zur Tabakentwöhnung sein. Sie bieten ein ähnliches Erlebnis wie das Rauchen, ohne die schädlichen Chemikalien und den Teer, die in herkömmlichen Zigaretten enthalten sind. Das kann den endgültigen Ausstieg erleichtern. Viele Menschen, die E-Zigaretten verwenden, stellen fest, dass sie ihr Verlangen nach Tabak reduzieren und eine weniger schädliche Alternative zum Rauchen darstellen.

2. E-Zigaretten können weniger schädlich sein als herkömmliche Zigaretten

E-Zigaretten enthalten keinen Tabak, sondern in Trägerstoffen verdünntes Nikotin. Dadurch sind sie viel weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten, die hunderte von giftigen Chemikalien enthalten. E-Zigaretten sind nicht ohne Risiken, aber sie gelten im Allgemeinen als sicherer als herkömmliche Zigaretten. Die Flüssigkeit in E-Zigaretten enthält normalerweise Nikotin, die Trägerflüssigkeiten Propylenglykol, pflanzliches Glycerin und Wasser, wie auch geschmacksgebende Aromastoffe.

3. Mit E-Zigaretten können Sie Geld sparen

Eine Schachtel Zigaretten kostet mittlerweile 7,60 Euro und reicht dem durchschnittlichen Raucher wenige Tage, während eine Flasche E-Liquid wochenlang ausreichen kann. Ein Fläschchen mit 10 ml Liquid ist derzeit für ca. 5,- Euro im Handel erhältlich. Langfristig können Sie mit E-Zigaretten eine Menge Geld sparen.

4. E-Zigaretten können Ihnen helfen, Ihren Nikotinkonsum zu reduzieren

Wenn Sie versuchen, Ihren Nikotinkonsum zu reduzieren, können E-Zigaretten hilfreich sein. Sie können mit einem hohen Nikotingehalt beginnen und diesen im Laufe der Zeit schrittweise reduzieren, bis Sie irgendwann einen Nikotingehalt von 0 mg erreicht haben.

5. E-Zigaretten hinterlassen keinen unangenehmen Geruch

E-Zigaretten stinken nicht. Viele Menschen empfinden sie sogar als viel angenehmer als herkömmliche Zigaretten. Das liegt daran, dass E-Zigaretten keinen Rauch produzieren, sondern aromatisierten Dampf. Dieser wird durch den Luftstrom, der von den Lungen des Rauchers erzeugt wird, schnell abgeführt. Infolgedessen bleibt nur ein sehr schwacher Geruch zurück.

Ihre Kleidung wird also nicht mehr nach Zigaretten riechen und auch Ihr Mitbewohner oder Partner wird es Ihnen danken, wenn es in der gemeinsamen Wohnung nicht nach kaltem und abgestandenem Rauch riecht. Weitere Tipps zum Dampfen in der Wohnung finden Sie hier.

6. E-Zigaretten können an Orten verwendet werden, an denen das Rauchen verboten ist

Da E-Zigaretten keinen Rauch erzeugen, können Sie sie auch an Orten benutzen, an denen das Rauchen normalerweise nicht erlaubt ist. Das bedeutet, dass Sie nicht nach draußen gehen müssen, um eine Zigarettenpause zu genießen.

7. E-Zigaretten können helfen, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern

E-Zigaretten produzieren keinen Abfall wie Zigarettenstummel. Das bedeutet, dass sie dazu beitragen können, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Zigarettenstummel sind die häufigste Art von Abfall und es dauert Jahre, bis sie sich zersetzen. Darüber hinaus werden bei der Herstellung und dem Transport von Zigaretten erhebliche Mengen an Treibhausgasen freigesetzt. E-Zigaretten produzieren keinen Abfall und können mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden.

Fazit

Wenn Sie darüber nachdenken, E-Zigaretten auszuprobieren oder sie bereits benutzen, sollten Sie bedenken, dass sie nicht völlig risikofrei sind. Sie sind jedoch viel weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten und können ein hilfreiches Mittel sein, wenn Sie versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören oder es zumindest reduzieren möchten.