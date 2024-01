Wie bleibt man beim online Weihnachts-Shopping sicher?

Doch hier sollte immer die Vorsicht walten, denn bei der Eingabe sensibler Daten wie Bankinformationen stehen auch Cyberkriminelle wieder auf dem Plan. Woran muss man bei der Online-Shopping-Tour in diesem Jahr denken?

Cybersicherheit muss an erster Stelle stehen

Wie wichtig Cybersicherheit ist, zeigt die Existenz von Institutionen wie die ENISA, der europäischen Agentur für Cybersicherheit. Seit 2019 ist der "Cybersecurity Act" in Kraft, der sich auf alle Mitgliedsstaaten der EU ausweitet. Hierbei werden diverse Methoden entwickelt und umgesetzt, um den Verbraucher besser zu schützen.

Dienste werden mit verschiedenen Sicherheits-Leveln und Ähnlichem zertifiziert. Der Umfang der Aufgaben in diesen Gremien nimmt stetig zu. Bei einer Umfrage unter Führungskräften an deutschen Unternehmen ergab, dass 22 Prozent der befragten Unternehmen mindestens einmal in den vergangenen drei Jahren Cyberangriffe oder Datendiebstahl erfuhren. Das sind alarmierende Zahlen, die weiter ansteigen.

Es gibt einige Wege, um sowohl privat als auch beruflich besser geschützt zu sein, die wir noch erklären werden. Ein Begriff, der definitiv immer wieder in Verbindung mit Internetsicherheit auftaucht, ist VPN. "was ist VPN?" fragen sich heute nur noch wenige Leute, denn die virtuellen privaten Netzwerke sind recht populär geworden.

Sie lassen sich schnell und unkompliziert auf PC, Laptop oder Smartphone installieren. Der Datenverkehr wird geschützt, egal ob man sich in Kiel oder anderswo in Deutschland oder der Welt aufhält. Gerade bei den Shopping-Touren zu Weihnachten, die virtuell stattfinden, können diese Anwendungen Sicherheit beim Bezahlen bieten, denn der Datenverkehr wird verschlüsselt weitergeleitet.

Betrügerische Online-Shops aufdecken

Nicht alle Online Shops sind automatisch sichere und seriöse Anbieter. Mitunter verstecken sich hinter den anonymen Websites Betrüger und Kriminelle, die glauben, schnell an Geld zu kommen. Deshalb sollte jeder beim Besuch einer Einkaufs-Website auf diese Dinge achten: