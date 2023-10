Kiel hat den besten Weihnachtsmarkt in Norddeutschland

Günstige Flüge in die Hamburg Region finden Interessierte über verschiedene Anbieter, wie beispielsweise Opodo. Der Hamburger Flughafen ist sehr gut über die S-Bahn-Linie S1 an das öffentliche Verkehrsnetz der Region angebunden. Vom Hamburger Hauptbahnhof ist es dann bis nach Kiel nicht mehr weit.

Der wunderschöne, traditionelle Markt, aber auch die imposante Eröffnung ziehen nicht nur Leute aus Kiel an, sondern sind auch Ausflugspunkt für Menschen aus ganz Deutschland oder dem Ausland . Wer von weiter weg anreist, erreicht den Weihnachtsmarkt am besten über Hamburg.

Am Montag, 27. November 2023 , wird der Kieler Weihnachtsmarkt eröffnet. Dieses Jahr feiert er sein 50. Jubiläum , das um kurz nach 18.00 Uhr von der Stadtpräsidentin Bettina Aust in der Mitte des Holstenplatzes zelebriert wird. Gefeiert wird der runde Geburtstag mit 150 Gratis-Getränken .

Aber was macht den weihnachtlichen Platz in der Innenstadt so beliebt? Was macht das besondere Flair aus, von dem viele Reisende so schwärmen?

Zu den beliebten Highlights vor Ort zählt die über 12 Meter hohe Weihnachtspyramide, vor der jedes Jahr unzählige Fotos gemacht werden. Außerdem ist sie beliebter Treff- und Ausgangspunkt für lauschige Nachmittage und Abende mit Freunden im weihnachtlichen Winterwald.

Eine weitere Besonderheit des Kieler Weihnachtsmarktes sind die vielen Events vor Ort. Dazu zählen die Besuche des Weihnachtsmannes an den Adventsonntagen. Kinder bekommen hier kleine Süßigkeiten und es gibt am Nachmittag gemeinsames Adventssingen, das von den Kieler Blechbläsern begleitet wird.

Die Örtlichkeiten für das beliebte Familienevent wechseln zwischen dem Asmus-Bremer-Platz und dem Holstenplatz. Auch wenn die Plätzchen bei den meisten Deutschen auch zu Hause in den Dosen warten, bieten sich die weihnachtlichen Events am Markt auch ideal zum Verkosten an den Ständen an.

An vier Terminen im November und Dezember liefert das Team Showakrobatik Face des TuS Holtenau eine außergewöhnliche Einlage, die für viel Spannung und Adrenalin sorgen könnte. Puppentheater für Kinder gibt es an drei Tagen, dem 3., 10., und 17. Dezember 2023, um 14.00, 15.00 und 16.00 Uhr in der Holstenstraße vor den Pavillons. Das Eventprogramm für die Kleinsten ist seit Jahren besonders beliebt.

Interessant für die ganze Familie sind auch die Lesungen der Vorlesepaten der Stadtbücherei Kiel, die am 2., 9., 16. und 23. Dezember 2023 zu Mittag stattfinden und im Anschluss zum gemeinsamen Basteln einladen.

Der Markt ist nicht nur wegen seiner großartigen Dekoration, der kreativen Handwerkskunst und den vielen Leckereien so beliebt, sondern auch weil er sich durch seine vielen Veranstaltungen von vielen großen Weihnachtsmärkten in Deutschland abheben kann. Definitiv ein Muss für alle in der Region und auch eine weitere Reise wert.