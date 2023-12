Buch-Tipp: "Einmal Matjes – aber bitte vegan"

Das 280 Seiten lange Buch enthält 26 von der kreativen Autorin selbst illustrierte Kurzgeschichten aus dem Hohen Norden. Sowohl die Atmosphäre als auch das Setting varriieren von Geschichte zu Geschichte. Die humorvollen, satirischen oder ernsten Handlungen finden sowohl in fiktiven nordddeutschen Settings als auch an Orten mit Bezug zum realen Kiel statt.

Die inzwischen selbstständige Künstlerin Moon McNeill lebt seit 1999 in Kiel und seit 2010 in Holtenau. Heute arbeitet sie neben ihrer Tätigkeit als freischaffene Künstlerin auch als Werbetexterin und Autorin. Moon McNeill ist dem Hohen Norden seit ihrer Geburt verfallen. Das spiegelt sich auch in ihren norddeutschen Geschichten wider, mit denen sie ihre Leserschaft auch über die Grenzen Holtenaus hinaus begeistert.

Quelle: Moon McNeill