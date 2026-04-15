Wissenschaft erleben: Science & Shopping in der Holtenauer Straße

Wann? Samstag, 18. April 2026, 11.00 bis 14.30 Uhr Wo? Holtenauer Straße Eintritt: frei

Was erwartet euch bei Science & Shopping?

Am Sonnabend, 18. April 2026, zwischen 11.00 und 14.30 Uhr wird die Holtenauer Straße zur Wissenschaftsbühne. Zahlreiche Geschäfte öffnen ihre Türen für Forschende aus Kieler Hochschulen und Einrichtungen. Ihr erfahrt das Geheimnis um perfekten Bierschaum, lernt Industriedesign kennen und entdeckt, wie KI Wirtschaft und Politik beeinflusst. Auch brisante Umweltthemen wie Arzneimittel in Gewässern werden behandelt.

Warum findet die Aktion statt?

Science & Shopping läutet den Science Summer ein und ist Teil der European Researchers' Night. Das Event unterstützt zudem das EU-Projekt Science Comes to Town, das Vertrauen in Wissenschaft stärken will. "Wissenschaft mitten im Alltag erlebbar machen", betont Robert Semkow von der KielRegion GmbH. Forschung wird gezielt in den öffentlichen Raum getragen – offen und zugänglich für alle.

Wie profitiert ihr vom Besuch?

Ihr bekommt leicht verständliche Einblicke in aktuelle Forschungsthemen, ohne Fachchinesisch. Die Formate sind kurzweilig gestaltet und laden zum Dialog ein. Zwischen Einkaufstüten könnt ihr direkt mit Wissenschaftlern ins Gespräch kommen und Fragen stellen. So wird komplexe Forschung greifbar und nachvollziehbar – mitten im Alltag, ohne Anmeldung oder Eintritt.

Welche Themen werden behandelt?

Die Bandbreite ist vielfältig und spannend:

Bierschaum-Wissenschaft: Was steckt physikalisch dahinter?

Was steckt physikalisch dahinter? Industriedesign: Wie entstehen Alltagsprodukte?

Wie entstehen Alltagsprodukte? Künstliche Intelligenz: Welchen Einfluss hat KI wirklich?

Welchen Einfluss hat KI wirklich? Umweltschutz: Wie gelangen Medikamente ins Wasser?

Jedes Thema wird anschaulich präsentiert und direkt vor Ort erklärt.

Wer steckt hinter der Veranstaltung?

Organisiert wird Science & Shopping von den städtischen Wissenschaftsreferentinnen im Referat für Wirtschaft. Unterstützt werden sie von der KielRegion GmbH und dem Verein Die Holtenauer e.V. Bürgermeisterin Renate Treutel freut sich: "So entstehen interessante Begegnungen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft." Über 30 wissenschaftliche Institutionen tragen den Science Summer mit.

Was ist der Science Summer?

Der Science Summer läuft von April bis September und bietet kostenfreie Wissenschaftserlebnisse für alle Altersgruppen. Experimente, Laborführungen, Workshops und Ausstellungen finden an ungewöhnlichen Orten in Kiel, Plön und Rendsburg-Eckernförde statt. Forschende öffnen ihre Labore oder halten Vorträge an Stränden und in Einkaufsstraßen. Alle Termine findet ihr unter www.science-summer.de.

Wo findet ihr alle Infos?

Das komplette Programm zu Science & Shopping steht online unter wissenschafftzukunft-kiel.de. Dort seht ihr, welche Wissenschaftler in welchen Geschäften zu finden sind. Weitere Informationen zum EU-Projekt gibt es unter sctt-2026.de. Die Teilnahme ist kostenfrei – kommt einfach vorbei und lasst euch überraschen!

Lust auf mehr Wissenschaft zum Anfassen? Auf kiel-magazin.de findet ihr weitere spannende Events in der Region.